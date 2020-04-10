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疫情讓使用者一天激增200萬！Google Meet免費企業版延長至9月30日

聯合新聞網 / INSIDE
Google Meet
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Zoom 資安問題延燒，受到大型企業、政府機關禁用下，Google 也在部落格強調 Google Meet 採取的多種隱私措施！

在武漢肺炎新型冠狀病毒（COVID-19) 肆虐下，遠端工作潮讓視訊服務需求大增，Google 也在此時為旗下視訊服務進行品牌重塑，將 Google Hangouts Meet 更新為 Google Meet。

目前可看到支援頁面已使用更新的 Google Meet 產品名。在 Zoom 資安問題延燒，受到大型企業、政府機關禁用之際，Google 也在部落格強調 Google Meet 採取的多重隱私防護措施，防止遠端會議被入侵。

Google 表示 Meet 是從 G Suite 中再獨立出來的服務，至於 Gmail、Google Docs、Google 表單、Google Drive 以及工作通訊服務 Hangouts Chat 仍屬於 G Suite。

免費企業版延長開放至 9 月底

Google 也在今日宣布，免費視訊會議服務 Google Meet 中部分高階企業功能，將免費開放給 G Suite 一般用戶與教育版用戶到 9 月 30 日，也就是稍早在 3 月 3 日宣布原先至 7 月 1 日的免費功能延長開放。

Google Meet 最多可讓 250 位參與者進行會議、每場會議直播可容納 100,000 位線上收看、會議記錄可保存到 Google 雲端硬碟。這些功能原先每位用戶每月需支付 25 美元，僅適用於 G Suite 高階客戶。

武漢肺炎大流行使全球許多公司將工作場所移到線上，Google Meet 爆炸性成長，上個月底 Google 透露，該服務每天增加 200 萬新用戶，Google Meet 目前的使用量是 1 月份的 25 倍，總體用戶一天共花費超過 20 億分鐘的時間在線上會議，因此選在此時重塑品牌並不讓人意外。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Meet Zoom 資安 視訊 新冠肺炎

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