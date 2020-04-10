資安考量 Google也下令員工全面禁用Zoom

隨著越來越多美國企業與地方政府的腳步，Google 也開始全面禁用 Zoom 了。

隨著越來越多美國企業與地方政府的腳步，Google 也開始全面禁用 Zoom 了。根據外媒報導，Google 上週就為所有安裝 Zoom 的員工寄送通知停止使用 Zoom 的信件，裡面明確指出 Zoom 可能有安全疑慮，並從這週開始全面實施。

Google 的發言人也向外媒表示，最近公司的資安團隊發現表示 Zoom 未達 Google 員工使用軟體的安全標準，所以全面禁止在公發、公用電腦上運作。但若一直使用 Zoom 來與家人、朋友保持私人聯繫的員工，可以繼續透過 web 版或行動設備保持聯繫。

但必須提醒的是，Google 也有自己的視訊會議軟體 Meet。

在台灣，公務部門特別是教育部則是緊急對 Zoom 喊卡全面禁止，中華電信也開始停賣 Zoom 企業版。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》