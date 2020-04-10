華為傳與Google Play Store洽談 讓更多app也能進到自家AppGallery

相關消息指稱，華為目前正積極與諸多在Google Play Store上架的app內容提供者進行洽談，希望能將這些app也帶到本身AppGallery軟體市集。

依照華為公布數據，目前在HMS服務內提供的AppGallery軟體市集已經在全球超過170個國家地區，同時每月活躍使用人數也達4億人次，並且與全球超過130萬名開發者、廠商合作，而在AppGallery收錄app數量目前也已經累積超過5.5萬，並且標榜成為目前全球第三大規模軟體市集服務平台。

不過，相比目前最大規模的Google Play Store已經收錄超過143萬種app，而位居第二的蘋果App Store也收錄超過121萬種app，華為雖然標榜AppGallery軟體市集位居第三大規模，但實際上的規模差距還是很明顯，因此要說服海外使用者接受AppGallery軟體市集，顯然有相當難度。

因此除了日前宣佈與更多軟體市集服務結盟，本身更透過提撥高額獎金吸引更多開發者進駐，華為期望以此提昇AppGallery軟體市集收錄app數量，只是依照目前全球開發者依附大規模服務平台的心理，基本上還是會傾向與Google建立深度合作。

而目前華為則是希望透過與更多app內容提供者進行協商，讓旗下app不僅在Google Play Store上架，同時也能在華為旗下AppGallery軟體市集上架，以利華為在海外市場使用者也能順利透過AppGallery軟體市集下載合適app內容。

但以華為本身立場，實際上在app內容使用生態還是需要仰賴Google Play Store，即便中國境內用戶早已習慣透過不同軟體市集下載app內容，或是直接下載APK檔案安裝使用，在海外市場用戶需求卻依然習慣透過Google Play Store下載app，因此在海外市場布局裡，華為依然難以脫離Google Play Store市場生態。

在先前受訪時，華為消費者終端業務執行長余承東也坦承，華為依然希望能與Google恢復合作，並且配合Google Play Store服務讓海外市場用戶能更安心使用其手機產品。另一方面，以華為目前在海外市場銷售數量，對於Google來說也是銷售規模相當龐大的合作夥伴，因此日前也透露希望美國政府能鬆綁對華為在軟體技術提供限制，以利華為手機能恢復使用GMS服務與Google Play Store軟體市集。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》