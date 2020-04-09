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專屬情侶的全新服務！Facebook Tuned維持線上互動、記錄重要時刻

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook稍早於北美地區推出對應iOS平台裝置使用的即時傳訊與分享內容app「Tuned」，主要是針對情侶夫妻之間需要更進一步聯繫互動，並且記錄彼此重要時刻的需求打造。

雖然目前Facebook已經可以透過Messenger等app服務，但是情侶、夫妻之間的聯繫可能還是需要少一些外部「干擾」，例如女友透過Messenger提及想去餐廳，或是妻子提醒代辦事項可能會淹沒更多朋友聯繫通知，導致男友或丈夫未能即時看見而發生吵架情況。

Facebook此次推出的「Tuned」，便是針對情侶、夫妻之間互動溝通所設計，同時也能記錄彼此之間重要時刻，並且在眾多推撥通知裡確保兩人之間的親密互動。app本身會透過手機進行時認證，同時也必須透過輸入另一半使用手機號碼邀請加入，接下來即可透過手機或傳訊方式進行互動，同時也能透過設定顏色來詮釋個人當下心情，甚至也能與Spotify串流音樂服務連動。

不過，其實市面上類似功能的服務也不少，而即便是透過一般常見的線上通訊互動服務，依然還是有不少情侶、夫妻能順利維持良好聯繫與關係培養，因此最終還是取決彼此之間實際互動如何配合。

目前「Tuned」僅在美國與加拿大地區提供使用，同時也僅先推出iOS平台版本，本身實際上為Facebook內部團隊推行的實驗性產品，主要是為了挖掘全新社群互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

情侶 夫妻 加拿大 iOS Facebook

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