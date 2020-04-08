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Android再等等？Facebook推出私密空間版臉書「Tuned」
美國 Facebook 公司旗下的新產品實驗小組 NPE Team，在 Hobbi 後今天又為戀愛中的情侶推出一款私人空間 App「Tuned」。兩人能在這 App 裡創造性地表達您的愛，分享您的心情，交換音樂，並為您的兩人特殊紀念日製作數位剪貼簿。
情侶可以在 Tuned 的私人空間裡面透過 Spotify 分享音樂，也可以分享照片、筆記、卡片以及語音訊息，也可以使用自定的貼圖以及表情反應等。設定心情，看看伴侶的感覺如何。
Tune 目前只在美國及加拿大地區的 iOS 平台上架，用戶必須年滿 13 歲才能使用 Tuned。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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