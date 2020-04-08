Zoom再爆資安疑慮！352 個帳戶遭外洩 個資在暗網「共享」

暗網裡的人取得外洩個資後，可以騷擾會議、誘騙帳戶持有人、發送虛假會議線上連結、竊聽企業或個人機密會議內容，甚至盜用身份。

雲端視訊平台 Zoom 近期爆出資安危機，有 352 個 Zoom 帳戶外洩，相關個資在暗網（dark web）廣為流傳，其中還包含了許多付費用戶、企業或組織用戶等。

根據 Mashable 報導，以色列網路情報公司 Sixgill 發現這些被外流的 352 個帳戶中，雖然多數都屬於個人帳戶，但也有一些是教育機構、中小企業帳戶，甚至有一個賬戶是美國醫療保健服務業者的帳戶。而遭外流的資訊包含：與帳戶串連的 e-mail 地址、密碼、視訊會議 ID、主機名稱和主機金鑰等。

這些資訊，通通都在「暗網」裡頭共享。所謂的暗網，指的是必須透過特殊瀏覽器或對電腦進行特殊設定才能瀏覽的網站，普通的搜尋引擎「找不到他們」，因此無法像平常一樣用 Google Chome 等一般瀏覽器造訪。

其實，暗網不一定等於「邪惡」，大型企業、政府機構有時候也會把重要、但無法對大眾公開的資訊放在暗網上，例如：個人醫療紀錄等。然而，不肖份子卻也利用暗網的特性來從事網路犯罪。

Sixgill 安全研究負責人 Dov Lerner 提供給 Mashable 一張暗網討論區擷圖，從中可以看到許多網友都留言「感謝」外流相關資訊，甚至有人打算藉此入侵會議。然而，這些人取得外洩個資恐怕不只是打算騷擾會議而已，還能用來誘騙帳戶持有人或發送虛假的線上會議連結，甚至可以竊聽企業或個人的機密會議內容或盜用身份。

▲Photo Credit: Sixgill

除此之外，資安專家也曾經警告，有些不肖雇主可能會透過 Zoom 的資安漏洞監視在家工作的員工。日前也有報導指出，Zoom 會在未告知的情況下，把相關數據傳送到 Facebook，而駭客也能透過 Zoom 竊取 Windows 密碼。這些新興的視訊攻擊手法，因此被稱為「Zoombombing」。

由於爭議過大，上週 Zoom 創辦人暨執行長袁征為了滅火，宣布將在未來 90 天內專注於修復系統的資安漏洞。不過，或許 Zoom 接下來也應儘快查明那 352 個帳戶究竟是如何外洩的吧！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》