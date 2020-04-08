快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

Zoom再爆資安疑慮！352 個帳戶遭外洩 個資在暗網「共享」

聯合新聞網 / INSIDE
圖為ZOOM創辦人袁征。 美聯社
圖為ZOOM創辦人袁征。 美聯社

暗網裡的人取得外洩個資後，可以騷擾會議、誘騙帳戶持有人、發送虛假會議線上連結、竊聽企業或個人機密會議內容，甚至盜用身份。

雲端視訊平台 Zoom 近期爆出資安危機，有 352 個 Zoom 帳戶外洩，相關個資在暗網（dark web）廣為流傳，其中還包含了許多付費用戶、企業或組織用戶等。

根據 Mashable 報導，以色列網路情報公司 Sixgill 發現這些被外流的 352 個帳戶中，雖然多數都屬於個人帳戶，但也有一些是教育機構、中小企業帳戶，甚至有一個賬戶是美國醫療保健服務業者的帳戶。而遭外流的資訊包含：與帳戶串連的 e-mail 地址、密碼、視訊會議 ID、主機名稱和主機金鑰等。

這些資訊，通通都在「暗網」裡頭共享。所謂的暗網，指的是必須透過特殊瀏覽器或對電腦進行特殊設定才能瀏覽的網站，普通的搜尋引擎「找不到他們」，因此無法像平常一樣用 Google Chome 等一般瀏覽器造訪。

其實，暗網不一定等於「邪惡」，大型企業、政府機構有時候也會把重要、但無法對大眾公開的資訊放在暗網上，例如：個人醫療紀錄等。然而，不肖份子卻也利用暗網的特性來從事網路犯罪。

Sixgill 安全研究負責人 Dov Lerner 提供給 Mashable 一張暗網討論區擷圖，從中可以看到許多網友都留言「感謝」外流相關資訊，甚至有人打算藉此入侵會議。然而，這些人取得外洩個資恐怕不只是打算騷擾會議而已，還能用來誘騙帳戶持有人或發送虛假的線上會議連結，甚至可以竊聽企業或個人的機密會議內容或盜用身份。

▲Photo Credit: Sixgill
▲Photo Credit: Sixgill

除此之外，資安專家也曾經警告，有些不肖雇主可能會透過 Zoom 的資安漏洞監視在家工作的員工。日前也有報導指出，Zoom 會在未告知的情況下，把相關數據傳送到 Facebook，而駭客也能透過 Zoom 竊取 Windows 密碼。這些新興的視訊攻擊手法，因此被稱為「Zoombombing」。

由於爭議過大，上週 Zoom 創辦人暨執行長袁征為了滅火，宣布將在未來 90 天內專注於修復系統的資安漏洞。不過，或許 Zoom 接下來也應儘快查明那 352 個帳戶究竟是如何外洩的吧！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zoom 資安 視訊 Facebook

延伸閱讀

Zoom資安爭議 學者：養成習慣最重要

國防部曾將ZOOM用於救災

內政部想啟動視訊會議〝但發現軟體都是ZOOM〞

遠端辦公防駭 資安概念投資熱

相關新聞

Android再等等？Facebook為情侶推出私人空間版臉書「Tuned」

美國 Facebook 公司旗下的新產品實驗小組 NPE Team，在 Hobbi 後今天又為戀愛中的情侶推出一款私人空間 App「Tuned」。兩人能在這 App 裡創造性地表達您的愛，分享您的心情，交換音樂，並為您的兩的特殊紀念日製作數位剪貼簿。

Zoom再爆資安疑慮！352 個帳戶遭外洩 個資在暗網「共享」

暗網裡的人取得外洩個資後，可以騷擾會議、誘騙帳戶持有人、發送虛假會議線上連結、竊聽企業或個人機密會議內容，甚至盜用身份。

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，可參考教育部建議，目前有「線上教學便利包」可多加使用！

macOS 10.15.4 更新出包！大型檔案傳輸及從睡眠模式喚醒都將使系統崩潰

Mac 系統使用者更新到最新的 macOS Catalina 10.15.4 版本了嗎？如果還沒更新的話，請注意囉！根據國外科技媒體 MacRumors 報導，部分 Mac 系統使用者在傳輸大型檔案或從睡眠模式喚醒時，竟遇到系統崩潰、不停重開機。

餐飲外帶需求增加 LINE SPOT串接更多線上點餐服務

就在Google宣布於Google Maps加入可識別提供「外送」或「外帶」服務的餐廳選項後，LINE稍早也宣布在台灣地區推行的店家查詢服務「LINE SPOT」，同樣也增加「點餐外帶」功能，讓使用者同樣可透過LINE服務快速查找鄰近哪些餐廳提供線上點餐外帶，並且可在預約時間前往餐廳將餐飲外帶享用。

Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

在越來越多人習慣透過外送服務訂購餐飲之後，Google也開始在Google Maps服務加入標示可提供外帶或外送服務的餐廳選項，讓使用者透過Google Maps查找餐廳位置等資訊時，可以利用此項功能抉擇是否透過外送或外帶方式滿足餐飲需求。

超越火狐！微軟Edge桌機版改為Chromium架構 市佔比例衝上第二

微軟從去年宣布將Microsoft Edge改為Chromium架構設計後，並且推出對應Windows PC、Mac等平台使用版本後，目前在桌機版使用人數竟然已經超過原本位居第二位的Mozilla Firefox。

疫情推升LINE熱度 日年輕族群視訊通話暴增8成

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，讓免費即時通訊軟體LINE的使用次數激增。其中，日本10多歲年...

外送平台新選擇？Google Maps幫你挑有外送服務的餐廳

近期因疫情的關係許多人都採取在家工作防疫，也讓外送服務平台荷包賺滿，現在要找尋哪些餐廳有外送服務又有了新方法，Google 近期在 Google Maps 上推出了新的篩選功能，可以直接提供你周遭有提供外送服務的餐廳名單

Readmoo推「防疫暢讀」專區 超過百本雜誌書籍免費看

疫情持續蔓延，除了做好各種防疫措施，生活上的調適也很重要，如何兼顧防疫與安心在家減少群聚，成為與病毒長期抗戰的重要關鍵。

Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

還是差Android一點？蘋果計畫讓iOS 14桌面增加放置小工具

從近期一直挖掘蘋果尚未對外公佈的iOS 14版本編碼細節中，9to5Mac網站發現蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」的功能，讓使用者能在主畫面放置各類小工具 (Widget)，而不是像以外僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。

熱門新聞

大紅布高高掛！大陸知名電商悄悄上架「iPhone 9」

有錢買不到？日本任天堂宣布暫停出貨所有Switch主機

搶先亮相！PS5全新無線控制器DualSense 操控更有感

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

超越火狐！微軟Edge桌機版改為Chromium架構 市佔比例衝上第二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。