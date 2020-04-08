快訊

直播／夜市指引與個案新進展 指揮中心記者會1400舉行

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

聯合新聞網 / INSIDE
教育部臉書
教育部臉書

唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，可參考教育部建議，目前有「線上教學便利包」可多加使用！

近日爆發資安問題的爭議視訊軟體 Zoom，受到各大主管機關嚴加審視，也建議大家使用其他軟體，避免資安問題，因此昨日教育部也宣布全面禁用 Zoom 遠距教學。

但因此不少教育單位與師長都在尋求新的解決方案，究竟還有哪些比較合適的視訊軟體？有網友在推特上向數位政委唐鳳提問。唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，參考教育部建議，學校可採用 CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet 及開源的 Jitsi Meet 等軟體，教育部將陸續製作相關使用說明手冊及教學影片，放在教育雲「線上教學便利包」，提供老師使用。

教育部發文表示，根據行政院昨日來函指示，各級機關及學校，在使用遠端視訊軟體時，不應使用具資通安全疑慮的產品（如：Zoom）呼籲優先使用國內產品及共同供應契約所列品項，教育部也製作使用說明手冊以及教學影片，希望師長、同學可以預先學習操作方式。

教育部網站整理的線上操作工具比較與操作手冊
教育部網站整理的線上操作工具比較與操作手冊

由於有著非標準加密、可向中國傳送加密訊息、密鑰，上週 Zoom 官方承認的確存在一些失誤，讓視訊會議內容可能傳往中國，對此行政院發文各機關部會，提醒不要使用有資安疑慮的視訊軟體。國安官員則表示，公務部門應該全面禁用 Zoom，中華電信對資安等級要求嚴格客戶，提供 Office 365 商務基本版 Teams 做為 Zoom替代方案。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zoom 唐鳳 視訊 資安 Google

延伸閱讀

影／超商口罩預購 唐鳳：朝不印小白單努力

87歲奶奶輕鬆買到口罩 唐鳳讚團隊：你們都是明星

【重磅快評】突然封殺Zoom 試問林全揪科群組還在否？

國民黨改革無望，另一個唐鳳在哪？文化社會對話型人才喪失

相關新聞

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，可參考教育部建議，目前有「線上教學便利包」可多加使用！

macOS 10.15.4 更新出包！大型檔案傳輸及從睡眠模式喚醒都將使系統崩潰

Mac 系統使用者更新到最新的 macOS Catalina 10.15.4 版本了嗎？如果還沒更新的話，請注意囉！根據國外科技媒體 MacRumors 報導，部分 Mac 系統使用者在傳輸大型檔案或從睡眠模式喚醒時，竟遇到系統崩潰、不停重開機。

餐飲外帶需求增加 LINE SPOT串接更多線上點餐服務

就在Google宣布於Google Maps加入可識別提供「外送」或「外帶」服務的餐廳選項後，LINE稍早也宣布在台灣地區推行的店家查詢服務「LINE SPOT」，同樣也增加「點餐外帶」功能，讓使用者同樣可透過LINE服務快速查找鄰近哪些餐廳提供線上點餐外帶，並且可在預約時間前往餐廳將餐飲外帶享用。

Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

在越來越多人習慣透過外送服務訂購餐飲之後，Google也開始在Google Maps服務加入標示可提供外帶或外送服務的餐廳選項，讓使用者透過Google Maps查找餐廳位置等資訊時，可以利用此項功能抉擇是否透過外送或外帶方式滿足餐飲需求。

超越火狐！微軟Edge桌機版改為Chromium架構 市佔比例衝上第二

微軟從去年宣布將Microsoft Edge改為Chromium架構設計後，並且推出對應Windows PC、Mac等平台使用版本後，目前在桌機版使用人數竟然已經超過原本位居第二位的Mozilla Firefox。

疫情推升LINE熱度 日年輕族群視訊通話暴增8成

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，讓免費即時通訊軟體LINE的使用次數激增。其中，日本10多歲年...

外送平台新選擇？Google Maps幫你挑有外送服務的餐廳

近期因疫情的關係許多人都採取在家工作防疫，也讓外送服務平台荷包賺滿，現在要找尋哪些餐廳有外送服務又有了新方法，Google 近期在 Google Maps 上推出了新的篩選功能，可以直接提供你周遭有提供外送服務的餐廳名單

Readmoo推「防疫暢讀」專區 超過百本雜誌書籍免費看

疫情持續蔓延，除了做好各種防疫措施，生活上的調適也很重要，如何兼顧防疫與安心在家減少群聚，成為與病毒長期抗戰的重要關鍵。

Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

還是差Android一點？蘋果計畫讓iOS 14桌面增加放置小工具

從近期一直挖掘蘋果尚未對外公佈的iOS 14版本編碼細節中，9to5Mac網站發現蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」的功能，讓使用者能在主畫面放置各類小工具 (Widget)，而不是像以外僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。

Apple Music已是全球第二！如何與老大Spotify一戰

美國 Apple 公司在 2015 年推出的 Apple Music 線上音樂串流媒體服務，雖然在 iOS 和 Android 系統都有不少用戶，但是和市場龍頭 Spotify 相比還有一段不小差距。

資安爭議大 中華電信停賣Zoom企業版

疫情延燒讓全球許多企業積極採取遠距工作的配套措施。近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮，中華電信表示，3月...

熱門新聞

小螢幕再回歸！ iPhone 12被爆將有5G四種規格、瀏海再縮短

大紅布高高掛！大陸知名電商悄悄上架「iPhone 9」

iPad要買哪台？5分鐘看懂最新iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini差在哪

有錢買不到？日本任天堂宣布暫停出貨所有Switch主機

上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

WeMo、iRent、GoShare你騎哪台？服務範圍、費率、優缺點心得分享

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。