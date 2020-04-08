教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，可參考教育部建議，目前有「線上教學便利包」可多加使用！

近日爆發資安問題的爭議視訊軟體 Zoom，受到各大主管機關嚴加審視，也建議大家使用其他軟體，避免資安問題，因此昨日教育部也宣布全面禁用 Zoom 遠距教學。

但因此不少教育單位與師長都在尋求新的解決方案，究竟還有哪些比較合適的視訊軟體？有網友在推特上向數位政委唐鳳提問。唐鳳回覆，自己的辦公室是自己架設 Jitsi Meet，參考教育部建議，學校可採用 CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet 及開源的 Jitsi Meet 等軟體，教育部將陸續製作相關使用說明手冊及教學影片，放在教育雲「線上教學便利包」，提供老師使用。

教育部發文表示，根據行政院昨日來函指示，各級機關及學校，在使用遠端視訊軟體時，不應使用具資通安全疑慮的產品（如：Zoom）呼籲優先使用國內產品及共同供應契約所列品項，教育部也製作使用說明手冊以及教學影片，希望師長、同學可以預先學習操作方式。

教育部網站整理的線上操作工具比較與操作手冊

由於有著非標準加密、可向中國傳送加密訊息、密鑰，上週 Zoom 官方承認的確存在一些失誤，讓視訊會議內容可能傳往中國，對此行政院發文各機關部會，提醒不要使用有資安疑慮的視訊軟體。國安官員則表示，公務部門應該全面禁用 Zoom，中華電信對資安等級要求嚴格客戶，提供 Office 365 商務基本版 Teams 做為 Zoom替代方案。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》