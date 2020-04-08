Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

在越來越多人習慣透過外送服務訂購餐飲之後，Google也開始在Google Maps服務加入標示可提供外帶或外送服務的餐廳選項，讓使用者透過Google Maps查找餐廳位置等資訊時，可以利用此項功能抉擇是否透過外送或外帶方式滿足餐飲需求。

Google此次在Google Maps加上可供外帶或外送服務的餐廳選項，無非也是希望能讓使用者更方便完成用餐需求，尤其在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，不少國家地區雖然允許餐廳繼續經營，但多半僅開放外帶與外送服務，因此Google Maps此次新增功能也讓必須待在家中隔離的用戶更方便確認哪些餐廳提供外送。

但比較可惜的是，目前Google Maps此項功能尚未與Uber EATS、foodpanda等餐飲外送服務合作，因此使用者直接透過這些餐飲外送服務點餐可能還比較快。不過，從Google過往許多服務通常都會持續與第三方業者合作來看，自然也不排除未來會有服務整合的可能性，而目前透過Google Maps此項服務確認特定餐飲業者是否本身即提供外送或外帶服務，其實也算相當便利。

目前此項服務在台灣地區也已經開放使用，使用者僅需將Google Maps更新至最新版本即可在服務上方看見外帶或外送服務選項，點按之後就會列出提供外帶或外送服務的餐飲店家。

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