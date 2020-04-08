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超越火狐！微軟Edge桌機版改為Chromium架構 市佔比例衝上第二

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟從去年宣布將Microsoft Edge改為Chromium架構設計後，並且推出對應Windows PC、Mac等平台使用版本後，目前在桌機版使用人數竟然已經超過原本位居第二位的Mozilla Firefox。

雖然從NetMarketShare近期統計數據來看，比起Chrome桌機版高達68.5%使用比例，Microsoft Edge桌機版的使用比例仍僅有7.59%，依然有不算小的差距，但是已經默默超過在市場發展已久，但目前市佔只有7.19%的Mozilla Firefox。

而微軟先前推行的IE 11版本，目前竟然也還有約5.6%的桌機版使用比例，其次則是蘋果推出的桌機版Safari瀏覽器，整體使用比例約達3.62%。

相比原先採用微軟自有架構設計的Microsoft Edge，新版採用Chromium架構打造版本，不僅能相容既有Chrome瀏覽器擴充程式、網頁服務內容，同時也保有微軟本身服務功能，同時也讓開發者能以既有框架打造服務內容，因此能在短時間內獲得不少用戶支持使用。

而對於Google來說，額外增加一名支持Chromium架構的合作夥伴，自然對於旗下Chrome瀏覽器發展能有不少利益，同時也對Chromium架構發展有更多好處，進而能讓Google在網頁內容技術發展有更多話語權，同時也能讓本身推行的Chromium架構成為業界設計標準，而不像以往多數內容都要向IE瀏覽器看齊。

在這樣發展下，自然也對長年強調以本身技術與其他業者抗衡，避免產生單一廠商獨大情況的Mozilla Firefox產生更加不利局面。而對於蘋果而言，由於本身Safari瀏覽器就會吸引特定蘋果產品用戶支持，同時本身也會遵循HTML5開放標準設計發展，因此實際產生影響應該不算太大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 火狐 Edge 瀏覽器

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