快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

餐飲外帶需求增加 LINE SPOT串接更多線上點餐服務

聯合新聞網 / 楊又肇

就在Google宣布於Google Maps加入可識別提供「外送」或「外帶」服務的餐廳選項後，LINE稍早也宣布在台灣地區推行的店家查詢服務「LINE SPOT」，同樣也增加「點餐外帶」功能，讓使用者同樣可透過LINE服務快速查找鄰近哪些餐廳提供線上點餐外帶，並且可在預約時間前往餐廳將餐飲外帶享用。

LINE表示，由於近期新型冠狀病毒疫情影響，使得不少使用者對於餐廳外帶需求大增，藉此減少在外面用餐時間。而此次在LINE SPOT服務內增加的「點餐外帶」功能，首波已有將近500家餐廳加入合作，其中包含瓦城、1010湘、大心、海壽司等連鎖餐飲品牌，而不少早餐店、手搖飲、炸物等餐飲業者也陸續加入合作。

同時，雖然現階段合作店家仍以北部餐飲業者為主，但也有不少中、南部，以及東部人氣餐飲業者合作，未來更預期會逐步加入更多合作店家。

此次新增加的LINE SPOT服務「點餐外帶」功能，是LINE團隊與12CM (睿鼎數位)、快一點、肚肚攜手合作，透過將店家名單與正確資訊串接，讓LINE SPOT服務可進一步建置更多餐飲業者店名、服務電話、地址，以及營業時間相關資訊，並且在不到一個月完成服務規劃、店家溝通、技術串接，乃至於到上線營運等環節建置，期望能在疫情過程協助店家以其他方式維持餐飲銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 餐飲業 疫情 美食外送 Google Maps

延伸閱讀

不只App能領預購口罩！萊爾富LINE官方帳號開放「口罩實名制2.0」領口罩功能

補助餐飲業導入外送 經部：增加銷售管道度難關

用LINE就能「點餐外帶」 找店、付款線上完成 吃得更安心

LINE跨足餐廳外帶市場 LINE SPOT協助查詢下單

相關新聞

超越火狐！微軟Edge桌機版改為Chromium架構 市佔比例衝上第二

微軟從去年宣布將Microsoft Edge改為Chromium架構設計後，並且推出對應Windows PC、Mac等平台使用版本後，目前在桌機版使用人數竟然已經超過原本位居第二位的Mozilla Firefox。

macOS 10.15.4 更新出包！大型檔案傳輸及從睡眠模式喚醒都將使系統崩潰

Mac 系統使用者更新到最新的 macOS Catalina 10.15.4 版本了嗎？如果還沒更新的話，請注意囉！根據國外科技媒體 MacRumors 報導，部分 Mac 系統使用者在傳輸大型檔案或從睡眠模式喚醒時，竟遇到系統崩潰、不停重開機。

餐飲外帶需求增加 LINE SPOT串接更多線上點餐服務

就在Google宣布於Google Maps加入可識別提供「外送」或「外帶」服務的餐廳選項後，LINE稍早也宣布在台灣地區推行的店家查詢服務「LINE SPOT」，同樣也增加「點餐外帶」功能，讓使用者同樣可透過LINE服務快速查找鄰近哪些餐廳提供線上點餐外帶，並且可在預約時間前往餐廳將餐飲外帶享用。

Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

在越來越多人習慣透過外送服務訂購餐飲之後，Google也開始在Google Maps服務加入標示可提供外帶或外送服務的餐廳選項，讓使用者透過Google Maps查找餐廳位置等資訊時，可以利用此項功能抉擇是否透過外送或外帶方式滿足餐飲需求。

疫情推升LINE熱度 日年輕族群視訊通話暴增8成

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，讓免費即時通訊軟體LINE的使用次數激增。其中，日本10多歲年...

外送平台新選擇？Google Maps幫你挑有外送服務的餐廳

近期因疫情的關係許多人都採取在家工作防疫，也讓外送服務平台荷包賺滿，現在要找尋哪些餐廳有外送服務又有了新方法，Google 近期在 Google Maps 上推出了新的篩選功能，可以直接提供你周遭有提供外送服務的餐廳名單

Readmoo推「防疫暢讀」專區 超過百本雜誌書籍免費看

疫情持續蔓延，除了做好各種防疫措施，生活上的調適也很重要，如何兼顧防疫與安心在家減少群聚，成為與病毒長期抗戰的重要關鍵。

Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

還是差Android一點？蘋果計畫讓iOS 14桌面增加放置小工具

從近期一直挖掘蘋果尚未對外公佈的iOS 14版本編碼細節中，9to5Mac網站發現蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」的功能，讓使用者能在主畫面放置各類小工具 (Widget)，而不是像以外僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。

Apple Music已是全球第二！如何與老大Spotify一戰

美國 Apple 公司在 2015 年推出的 Apple Music 線上音樂串流媒體服務，雖然在 iOS 和 Android 系統都有不少用戶，但是和市場龍頭 Spotify 相比還有一段不小差距。

資安爭議大 中華電信停賣Zoom企業版

疫情延燒讓全球許多企業積極採取遠距工作的配套措施。近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮，中華電信表示，3月...

Microsoft 365訂閱服務升級不加價 遠距線上工作更高效

數位化時代對工作、家庭與生活帶來全面性的影響，再加上疫情推波助瀾，更加速遠距辦公與線上協作等新型態作業模式改變現代人工作...

熱門新聞

4G旗艦手機將有一波降價潮？專家分析：非急用可晚點買

小螢幕再回歸！ iPhone 12被爆將有5G四種規格、瀏海再縮短

大紅布高高掛！大陸知名電商悄悄上架「iPhone 9」

iPad要買哪台？5分鐘看懂最新iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini差在哪

上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

WeMo、iRent、GoShare你騎哪台？服務範圍、費率、優缺點心得分享

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。