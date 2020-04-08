餐飲外帶需求增加 LINE SPOT串接更多線上點餐服務

就在Google宣布於Google Maps加入可識別提供「外送」或「外帶」服務的餐廳選項後，LINE稍早也宣布在台灣地區推行的店家查詢服務「LINE SPOT」，同樣也增加「點餐外帶」功能，讓使用者同樣可透過LINE服務快速查找鄰近哪些餐廳提供線上點餐外帶，並且可在預約時間前往餐廳將餐飲外帶享用。

LINE表示，由於近期新型冠狀病毒疫情影響，使得不少使用者對於餐廳外帶需求大增，藉此減少在外面用餐時間。而此次在LINE SPOT服務內增加的「點餐外帶」功能，首波已有將近500家餐廳加入合作，其中包含瓦城、1010湘、大心、海壽司等連鎖餐飲品牌，而不少早餐店、手搖飲、炸物等餐飲業者也陸續加入合作。

同時，雖然現階段合作店家仍以北部餐飲業者為主，但也有不少中、南部，以及東部人氣餐飲業者合作，未來更預期會逐步加入更多合作店家。

此次新增加的LINE SPOT服務「點餐外帶」功能，是LINE團隊與12CM (睿鼎數位)、快一點、肚肚攜手合作，透過將店家名單與正確資訊串接，讓LINE SPOT服務可進一步建置更多餐飲業者店名、服務電話、地址，以及營業時間相關資訊，並且在不到一個月完成服務規劃、店家溝通、技術串接，乃至於到上線營運等環節建置，期望能在疫情過程協助店家以其他方式維持餐飲銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》