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macOS 10.15.4 更新出包！大型檔案傳輸及從睡眠模式喚醒都將使系統崩潰

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
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Mac 系統使用者更新到最新的 macOS Catalina 10.15.4 版本了嗎？如果還沒更新的話，請注意囉！根據國外科技媒體 MacRumors 報導，部分 Mac 系統使用者在傳輸大型檔案或從睡眠模式喚醒時，竟遇到系統崩潰、不停重開機。

圖片及資料來源：MacRumors
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macOS 10.15.4 系統崩潰的問題讓不少使用者到 MacRumors 論壇、Apple 支援社區、Reddit 和 Twitter …等社群抱怨，有部分使用者聲稱自己的 Mac 從睡眠模式喚醒之後，就發生崩潰、重新開機。

圖片及資料來源：MacRumors
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雖然 Apple 還公布解決辦法，但是 Twitter 網友 Pieter-Jan Nefkens （@pjnef）透露他自己是透過「禁用電池睡眠模式」和設定「讓硬碟進入睡眠」來防止系統崩潰。

除了從睡眠狀態喚醒會導致系統崩潰之外，也有部分使用者反映在傳送大型檔案時，會出現 Kernel panic 故障，接著 Macbook 會自動重開機，尤其是 30GB 以上的大型檔案傳送時，更容易發生系統崩潰。

圖片及資料來源：MacRumors
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針對大型檔案傳輸導致系統崩潰的問題，軟體公司 SoftRAID 認為這是系統錯誤，並表示公司正與 Apple 蘋果工程師聯繫合作開發解決方法，只是…需要一點時間。

對於 macOS 10.15.4 系統出包的問題，現階段還不清楚 Apple 打算如何修復；但如果你還沒有升級 macOS 10.15.4 系統的話，建議先觀望、別更新比較安全。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 修復 macOS macOS Catalina

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