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外送平台新選擇？Google Maps幫你挑有外送服務的餐廳
直接打電話訂餐好方便！
近期因疫情的關係許多人都採取在家工作防疫，也讓外送服務平台荷包賺滿，現在要找尋哪些餐廳有外送服務又有了新方法，Google 近期在 Google Maps 上推出了新的篩選功能，可以直接提供你周遭有提供外送服務的餐廳名單
點進 Google Maps 看看，不知道大家有沒有發現不一樣的地方呢？沒錯最上方的篩選欄位多了「外送」選項，直接點進去就可以看到自己周遭有外送、外帶服務的餐廳名單
這項功能 Android、iOS 用戶都可以使用，不過官方表示若因疫情關係，讓商家無法外送或外帶，店家可以向 Google 提出申請修改營業資訊。另外外送功能目前在美國，是可以直接在 Google Maps 上列表餐廳下訂單，不需要在連到外部網站，不知道未來台灣會不會跟上呢？
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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