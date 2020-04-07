還是差Android一點？蘋果計畫讓iOS 14桌面增加放置小工具

從近期一直挖掘蘋果尚未對外公佈的iOS 14版本編碼細節中，9to5Mac網站發現蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」的功能，讓使用者能在主畫面放置各類小工具 (Widget)，而不是像以外僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。

相比Google讓Android作業系統內建小工具能直接放在桌面上任一位置，方便使用者直接確認當下時間、天氣、或是新聞推播等內容，蘋果雖然後來也在iOS作業系統增加小工具設置功能，但主要還是集中在首頁滑至最左側的獨立畫面內。

而此次在iOS 14版本中增加代號「Avocado」個功能，或許是為了讓使用者能有更大使用彈性，但也有可能因此破壞iOS作業系統過去給人整齊、簡單的介面感受。另一方面，蘋果似乎也準備透過全新「home screen appearance (主畫面外觀)」設定，讓放置在桌面上的小工具不會因為桌布影響操作視覺。

目前還無法確定蘋果預計如何呈現此次的「線上版」WWDC 2020，但預期也會針對開發者需求預先提供開發測試版本的作業系統預覽內容，讓開發者能針對接下來準備釋出更新版本打造合適應用服務內容。

在此之前，9to5Mac網站已經從尚未對外公佈的iOS 14作業系統編碼挖掘包含新款Apple Watch可能加入血氧量測功能，以及「iPhone 9 (iPhone SE 2)」將會增加大尺寸版本等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》