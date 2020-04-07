Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

聯合新聞網 / 楊又肇

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

其中，Spotify依然位居用戶人數之冠，在全球市佔比例達35%，而位居第二位的Apple Music用戶人數則佔19%，第三位的Amazon Music用戶人數則佔15%，其次則依序為騰訊音樂佔據11%用戶人數，以及YouTube Music所佔據6%用戶人數，其餘14%則包含更多在地推行的串流音樂服務，例如印度地區Gaana或俄羅斯地區Yandex Music。

而位居第三位的Amazon Music，更是在去年新增訂閱用戶人數達50%，成為去年成長幅度最高的串流音樂服務，但包含Spotify、Apple Music均藉由獨佔內容、重新提供免費體驗方案，或是降價措施吸引用戶人數增長，同時也讓串流音樂服務更加穩定成為市場主流音樂使用方式，逐漸取代過往以付費下載等形式的數位音樂使用體驗。

同時，Counterpoint Research更預期今年因為疫情等因素影響之下，串流音樂服務將會有高達25%成長空間。但從數據來看，Spotify依然會位居串流音樂服務市場龍頭，而Apple Music與Amazon Music的市佔地位則有可能發生變化，但應該還是會看兩家業者如何在串流音樂服務布局持續使力而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 疫情 印度 Apple Music Spotify 串流影音

延伸閱讀

Apple Music已是全球第二！如何與老大Spotify一戰

X-JAPAN主唱Toshi翻唱《紅蓮華》，好聽到連原唱LiSA都分享！

蘋果宣布開始生產醫用防護面罩 每週供應百萬枚助防疫

在家工作來點音樂吧！Apple Music、Spotify推專屬歌單提振精神

相關新聞

還是差Android一點？蘋果計畫讓iOS 14桌面增加放置小工具

從近期一直挖掘蘋果尚未對外公佈的iOS 14版本編碼細節中，9to5Mac網站發現蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」的功能，讓使用者能在主畫面放置各類小工具 (Widget)，而不是像以外僅能放置在首頁滑至最左側的獨立畫面。

資安爭議大 中華電信停賣Zoom企業版

疫情延燒讓全球許多企業積極採取遠距工作的配套措施。近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮，中華電信表示，3月...

Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

Apple Music已是全球第二！如何與老大Spotify一戰

美國 Apple 公司在 2015 年推出的 Apple Music 線上音樂串流媒體服務，雖然在 iOS 和 Android 系統都有不少用戶，但是和市場龍頭 Spotify 相比還有一段不小差距。

Microsoft 365訂閱服務升級不加價 遠距線上工作更高效

數位化時代對工作、家庭與生活帶來全面性的影響，再加上疫情推波助瀾，更加速遠距辦公與線上協作等新型態作業模式改變現代人工作...

用Zoom避免資料外洩 Check Point提供四大招

全球新型冠狀病毒的危機令數百萬人開始居家隔離或檢疫，無法外出工作或從事社交活動。目前全球有多達 50% 的員工正在居家辦...

免安裝也能用 微軟推出更容易使用的Skype線上會議服務「Meet Now」

雖然在近期新型冠狀病毒疫情中，微軟極力主打旗下線上協作服務Microsoft Teams，反而讓本身更早收購用於線上溝通的Skype服務沒有太大聲浪表現。而或許希望避免Skype服務被人遺忘，微軟稍早還是宣布在Skype服務內加入名為「Meet Now」的全新線上會議功能，或許將以此與越來越多人使用的Zoom抗衡。

在家工作來點音樂吧！Apple Music、Spotify推專屬歌單提振精神

隨著全球疫情延燒許多公司提前部署，加上春假期間太多人跑去熱門景點湊熱鬧，使得越來越多人被迫在家工作，許多人的日常生活習慣...

Mac也有內建分割畫面！快速將螢幕切半顯示不同視窗 不用自己拉來拉去

貝爾平常工作的時候都會至少開兩個視窗，左邊是用來寫稿的 word，右邊用來查資料的網頁，每次都要自己拉網頁的大小還一定要均分XD，結果我發現原來 Mac 電腦也有內建分割畫面的功能！可以讓你輕鬆的在螢幕上並排兩個 App。分割顯示的功能會根據你使用的 macOS，步驟會有稍稍的不同，前面我會先示範 macOS Catalina 的使用方式，後面再示範其他 macOS 版本如何操作！

沒有Switch也想過乾癮！教你如何下載手遊版動物之森Android / iOS

想必最近不少人心裡都有一個聲音：為什麼全世界都在玩動物森友會就我沒有？？但因為這鼓動森熱潮，Switch 連在日本都缺貨了，不然就是要連同一堆遊戲一起賣，想要即時同樂的大概只能買 Lite。但還是有個重點：就是沒錢啊，是要玩個毛？其實動物之森是有手遊版的，雖然跟 Switch 版還是不同，但至少可以讓你布置房子過過乾癮。手遊版限定在日本才能下載，還是有一些方法可以讓你玩到囉

別急著更新？iOS 13.4可能無法與舊款iPhone、iPad視訊FaceTime

本週有不少國外 iPhone 用戶在 Twitter 上反應，在更新了 iOS 13.4 系統後，無法與仍在運行 iOS 9.3.5 或 iOS 9.3.6 系統的舊款 iPhone 和 iPad FaceTime 視訊通話。這些舊款設備包括 iPod touch (第5代)、iPad mini (第1代)、iPhone 4S、iPad (第3代) 和 iPad 2。

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

去年在F8 2019開發者大會上宣布將打造桌機版Messenger獨立app之後，Facebook稍早終於宣布推出對應Windows PC與Mac裝置使用版本，讓使用者能透過桌機版Messenger獨立app更方便與線上朋友聊天互動。

熱門新聞

資安爭議大 中華電信停賣Zoom企業版

Microsoft 365訂閱服務升級不加價 遠距線上工作更高效

用Zoom避免資料外洩 Check Point提供四大招

5G基地台助疫情擴散？英國鄉民燒毀多處基地台 電信公司很頭痛

Google發表疫情後全球社區流動報告 台灣這些區域竟增17％

免安裝也能用 微軟推出更容易使用的Skype線上會議服務「Meet Now」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。