Apple Music在內業者加持 串流音樂服務用戶人數大幅成長

在亞馬遜於今年初宣布旗下串流音樂服務Amazon Music已經累積超過5500萬人，依照市調機構Counterpoint Research的統計數據顯示，所有串流音樂服務用戶人數在2019年內增加約32%，總付費用戶人數增加至3.58億人規模。

其中，Spotify依然位居用戶人數之冠，在全球市佔比例達35%，而位居第二位的Apple Music用戶人數則佔19%，第三位的Amazon Music用戶人數則佔15%，其次則依序為騰訊音樂佔據11%用戶人數，以及YouTube Music所佔據6%用戶人數，其餘14%則包含更多在地推行的串流音樂服務，例如印度地區Gaana或俄羅斯地區Yandex Music。

而位居第三位的Amazon Music，更是在去年新增訂閱用戶人數達50%，成為去年成長幅度最高的串流音樂服務，但包含Spotify、Apple Music均藉由獨佔內容、重新提供免費體驗方案，或是降價措施吸引用戶人數增長，同時也讓串流音樂服務更加穩定成為市場主流音樂使用方式，逐漸取代過往以付費下載等形式的數位音樂使用體驗。

同時，Counterpoint Research更預期今年因為疫情等因素影響之下，串流音樂服務將會有高達25%成長空間。但從數據來看，Spotify依然會位居串流音樂服務市場龍頭，而Apple Music與Amazon Music的市佔地位則有可能發生變化，但應該還是會看兩家業者如何在串流音樂服務布局持續使力而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》