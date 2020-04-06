Apple Music已是全球第二！如何與老大Spotify一戰

美國 Apple 公司在 2015 年推出的 Apple Music 線上音樂串流媒體服務，雖然在 iOS 和 Android 系統都有不少用戶，但是和市場龍頭 Spotify 相比還有一段不小差距。

根據市場調整機構 Counterpoint Research 所分享的最新數據，2019 年全球線上音樂串流媒體訂閱量同比成長了 32％，訂閱數量達到 3.58 億。其中 Spotify 佔據了全球總收入的 31％ 和付費用戶的 35％。Apple Music 排在第二位，佔串流媒體總收入的 24％，佔付費訂閱總數的 19％。

Counterpoint 表示，到 2020 年，全球音樂訂閱量將增長 25％ 以上，到年底將超過 4.5 億付費用戶。Spotify 有提供廣告支援的免費帳戶，相比之下，Apple Music 不提供免費帳戶。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》