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免安裝也能用 微軟推出更容易使用的Skype線上會議服務「Meet Now」

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然在近期新型冠狀病毒疫情中，微軟極力主打旗下線上協作服務Microsoft Teams，反而讓本身更早收購用於線上溝通的Skype服務沒有太大聲浪表現。而或許希望避免Skype服務被人遺忘，微軟稍早還是宣布在Skype服務內加入名為「Meet Now」的全新線上會議功能，或許將以此與越來越多人使用的Zoom抗衡。

在新增加的「Meet Now」中，微軟標榜使用者僅需點按滑鼠三次，即可快速開啟會議功能。甚至，使用者連Skype都不需要安裝，就能直接透過「Meet Now」網站產生會議使用連結。

點按透過「Meet Now」產生專用連結後，若使用者本身有安裝Skype服務，就會直接透過Skype進入會議，而若本身沒有安裝Skype的話，就會透過電腦安裝的Google Chrome或Microsoft Edge瀏覽器開啟Skype網頁版服務介面。

相比其他線上會議系統，微軟標榜「Meet Now」功能將能讓使用者更方便進行線上會議，同時也提供個人背景模糊功能，以及文件內容共用功能，另外更提供30天的會議內容記錄存取服務。

在目前新型冠狀病毒疫情持續影響之下，勢必會讓更多企業工作人員必須維持在家工作，並且減少外出次數，因此更多容易讓人可進行線上會議討論的服務也相對更加重要。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 新型冠狀病毒

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