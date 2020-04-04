Mac也有內建分割畫面！快速將螢幕切半顯示不同視窗 不用自己拉來拉去

我太傻！ 以前都沒注意到～

貝爾平常工作的時候都會至少開兩個視窗，左邊是用來寫稿的 word，右邊用來查資料的網頁，每次都要自己拉網頁的大小還一定要均分XD，結果我發現原來 Mac 電腦也有內建分割畫面的功能！可以讓你輕鬆的在螢幕上並排兩個 App。分割顯示的功能會根據你使用的 macOS，步驟會有稍稍的不同，前面我會先示範 macOS Catalina 的使用方式，後面再示範其他 macOS 版本如何操作！

macOS Catalina

我原本就是 macOS Catalina，但是是最近更新到10.15.4版本，才發現多出這項功能！視窗的左上角，會有關閉、縮小和最大化，只要你把滑鼠游標移到綠色的那顆「最大化」，就會出現選單，你就可以選擇把視窗放到螢幕的右邊或左邊

選完左邊再選擇另一邊要放哪個視窗，就可以開始並列使用兩個視窗，而中間這條分隔線也可以隨意移動，調整兩邊的視窗大小

▼兩邊並排就會長這樣～

其他 macOS 版本

如果你是 macOS Catalina 以外的版本，則是長按綠色的最大化按鈕，就可以把視窗拖移到螢幕的左邊或右邊，一樣放開按鈕後再選擇另一邊要放哪個視窗喔！

進到分割畫面後整個螢幕都會被填滿，將游標移到最上方可以顯示選單列，移到最下方會顯示 Dock，如果你要開額外的 App 就需要跳回原本的桌面，沒辦法在分割畫面上再開一個 App，這點比較困擾，因為我很常需要一直切換工作視窗，另外如果你要退出分割畫面，一樣按一下綠色按鈕，就會縮小視窗囉！

我覺得分割畫面功能我很需要啊！非常實用～但之前一直沒有發現它！而且畫面上只有兩個視窗我覺得用起來還蠻專注的，不會被其他有通知的 App 干擾到，小技巧分享給其他使用 Mac 的獺友，趕快學起來吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》