沒有Switch也想過乾癮！教你如何下載手遊版動物之森Android / iOS

窮人安慰自己的方法 QQ

想必最近不少人心裡都有一個聲音：為什麼全世界都在玩動物森友會就我沒有？？但因為這鼓動森熱潮，Switch 連在日本都缺貨了，不然就是要連同一堆遊戲一起賣，想要即時同樂的大概只能買 Lite。但還是有個重點：就是沒錢啊，是要玩個毛？其實動物之森是有手遊版的，雖然跟 Switch 版還是不同，但至少可以讓你布置房子過過乾癮。手遊版限定在日本才能下載，還是有一些方法可以讓你玩到囉

iOS 版

iOS 的用戶們，我們需要的就是申請一個日本的 Apple ID。如果你一天到晚用日本帳號去下載貼圖什麼的，已經熟門熟路了，就直接登日帳去把動物之森手遊載下來吧。沒有帳號的，就接著看要怎麼申請囉

首先請開啟日本 Apple ID 的申請網站，輸入你的姓名（可以用中文名字）、生日、信箱、密碼。如果你的記性跟我一樣差，建議直接新辦一個 gmail 帳號，帳號後面多加「jp」之類的（比如說原本的帳號是 linda，就改成 lindajp），會更方便自己記憶喔。密碼需要包含英文大小寫、數字、要 8 位數以上，怕忘的話，就用原本 Apple ID 的密碼就好了

接著要設定三題問答，問題可以隨便選、答案隨便填，但是一定要把回答的答案記下來，不然下次忘記日本 Apple ID 可能就找不回來了

把兩個勾選的選項都取消掉，避免收到廣告信。然後按下面的「次に進む」後，就會寄確認信到你的信箱。收信後輸入確認碼即可

再來呢，用手機進入 App Store，點選右上角的小頭像，把台灣 ID 登出，登入剛申請的日本 Apple ID。它會跟你說，這個帳號還沒有在 iTunes 上使用過，就按下「檢查」

勾選同意條款與約定後，就要填寫一些基本資料：要注意第一個姓跟名，如果輸入繁體中文會被退件的，可以去 Wiki 隨便查個名人，把平假名拼音填上去就好。至於住址部分，我也是隨便查了一間美術館，再把地址、郵遞區號給照著寫上，其實 Google Map 隨便選個地方，照著同樣方式填寫也很簡單的

完成之後，就可以搜尋「Animal Crossing」，就可以找到動物之森下載啦！

載完後記得到 App Store 同樣位置，把你的台灣 ID 給登回來喔！

Android 版

到這個網址去下載動物之森的 Apk 檔即可。我們 Android 就是這麼簡單俐落（撥頭髮）

至於手遊版跟 Switch 版到底有哪些不同呢？就留著讓各位探索了，祝大家玩得愉快！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》