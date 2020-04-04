快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

沒有Switch也想過乾癮！教你如何下載手遊版動物之森Android / iOS

聯合新聞網 / 電獺少女

窮人安慰自己的方法 QQ

想必最近不少人心裡都有一個聲音：為什麼全世界都在玩動物森友會就我沒有？？但因為這鼓動森熱潮，Switch 連在日本都缺貨了，不然就是要連同一堆遊戲一起賣，想要即時同樂的大概只能買 Lite。但還是有個重點：就是沒錢啊，是要玩個毛？其實動物之森是有手遊版的，雖然跟 Switch 版還是不同，但至少可以讓你布置房子過過乾癮。手遊版限定在日本才能下載，還是有一些方法可以讓你玩到囉

iOS

iOS 的用戶們，我們需要的就是申請一個日本的 Apple ID。如果你一天到晚用日本帳號去下載貼圖什麼的，已經熟門熟路了，就直接登日帳去把動物之森手遊載下來吧。沒有帳號的，就接著看要怎麼申請囉

首先請開啟日本 Apple ID 的申請網站，輸入你的姓名（可以用中文名字）、生日、信箱、密碼。如果你的記性跟我一樣差，建議直接新辦一個 gmail 帳號，帳號後面多加「jp」之類的（比如說原本的帳號是 linda，就改成 lindajp），會更方便自己記憶喔。密碼需要包含英文大小寫、數字、要 8 位數以上，怕忘的話，就用原本 Apple ID 的密碼就好了

接著要設定三題問答，問題可以隨便選、答案隨便填，但是一定要把回答的答案記下來，不然下次忘記日本 Apple ID 可能就找不回來了

把兩個勾選的選項都取消掉，避免收到廣告信。然後按下面的「次に進む」後，就會寄確認信到你的信箱。收信後輸入確認碼即可

再來呢，用手機進入 App Store，點選右上角的小頭像，把台灣 ID 登出，登入剛申請的日本 Apple ID。它會跟你說，這個帳號還沒有在 iTunes 上使用過，就按下「檢查」

勾選同意條款與約定後，就要填寫一些基本資料：要注意第一個姓跟名，如果輸入繁體中文會被退件的，可以去 Wiki 隨便查個名人，把平假名拼音填上去就好。至於住址部分，我也是隨便查了一間美術館，再把地址、郵遞區號給照著寫上，其實 Google Map 隨便選個地方，照著同樣方式填寫也很簡單的

完成之後，就可以搜尋「Animal Crossing」，就可以找到動物之森下載啦！

載完後記得到 App Store 同樣位置，把你的台灣 ID 給登回來喔！

Android

到這個網址去下載動物之森的 Apk 檔即可。我們 Android 就是這麼簡單俐落（撥頭髮）

至於手遊版跟 Switch 版到底有哪些不同呢？就留著讓各位探索了，祝大家玩得愉快！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android iOS 動物森友會 Switch Apple Store 手遊

延伸閱讀

別急著更新？iOS 13.4可能無法與舊款iPhone、iPad視訊FaceTime

外館努力協調 25位滯留印度、斐濟國人經日本轉機回台

新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

Apple Watch供應鏈 利多

相關新聞

沒有Switch也想過乾癮！教你如何下載手遊版動物之森Android / iOS

想必最近不少人心裡都有一個聲音：為什麼全世界都在玩動物森友會就我沒有？？但因為這鼓動森熱潮，Switch 連在日本都缺貨了，不然就是要連同一堆遊戲一起賣，想要即時同樂的大概只能買 Lite。但還是有個重點：就是沒錢啊，是要玩個毛？其實動物之森是有手遊版的，雖然跟 Switch 版還是不同，但至少可以讓你布置房子過過乾癮。手遊版限定在日本才能下載，還是有一些方法可以讓你玩到囉

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

去年在F8 2019開發者大會上宣布將打造桌機版Messenger獨立app之後，Facebook稍早終於宣布推出對應Windows PC與Mac裝置使用版本，讓使用者能透過桌機版Messenger獨立app更方便與線上朋友聊天互動。

果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架

以精準在地圖資，提供以分為單位預測天候狀態服務聞名的Dark Sky，稍早證實由蘋果收購。

Mac也有內建分割畫面！快速將螢幕切半顯示不同視窗 不用自己拉來拉去

貝爾平常工作的時候都會至少開兩個視窗，左邊是用來寫稿的 word，右邊用來查資料的網頁，每次都要自己拉網頁的大小還一定要均分XD，結果我發現原來 Mac 電腦也有內建分割畫面的功能！可以讓你輕鬆的在螢幕上並排兩個 App。分割顯示的功能會根據你使用的 macOS，步驟會有稍稍的不同，前面我會先示範 macOS Catalina 的使用方式，後面再示範其他 macOS 版本如何操作！

別急著更新？iOS 13.4可能無法與舊款iPhone、iPad視訊FaceTime

本週有不少國外 iPhone 用戶在 Twitter 上反應，在更新了 iOS 13.4 系統後，無法與仍在運行 iOS 9.3.5 或 iOS 9.3.6 系統的舊款 iPhone 和 iPad FaceTime 視訊通話。這些舊款設備包括 iPod touch (第5代)、iPad mini (第1代)、iPhone 4S、iPad (第3代) 和 iPad 2。

說明影片曝光！蘋果將推出新款追蹤定位配件AirTags

蘋果日前就傳出將推出類似Tiles般的定位標籤配件，並且將以AirTags為稱，而此項產品名稱稍早又出現蘋果介紹Find My的影片中。

蘋果將允許特定串流影音app免除「蘋果稅」

過去蘋果多半會在App Store上架的付費app要求提供15%-30%不等的分潤費用，因此後來不少訂閱制的串流影音服務app為了規避此項要求，進而在app內取消付費購買選項，要求使用者透過官網註冊付費。而或許是為了避免更多開發者也採取相同措施，蘋果稍早宣布針對串流影音服務app取消分潤要求。

Slack增加Microsoft Teams Calls功能 與更多服務串接線上通話

先前由執行長Stewart Butterfield透露將與Microsoft Teams增加更多連動消息後，Slack稍早正式宣佈推出名為Microsoft Teams Calls的功能，讓使用者能直接與使用Microsoft Teams服務的人直接進行線上通話。

真的不一樣！微軟列出10個你必須換成「 Edge 」瀏覽器的理由

微軟先前推出了以 Chromium 為架構的新版 Microsoft Edge 瀏覽器，為了擺脫大家以往對 IE 瀏覽器的負面印象，還改變了瀏覽器的圖示，不過 Edge 瀏覽器的確因為介面和功能的調整，讓一些使用者逐漸從 Chrome 瀏覽器轉移到 Edge，微軟先前也列出了十項你必須換成 Edge 瀏覽器的理由，可以說是對自家的 Edge 非常有自信，完全從 IE 的陰影走出來了啊！

iWork、iMovie釋出更新 iOS版本加入支援外部鍵盤、滑鼠與觸控板

蘋果稍早針對iOS及macOS平台上的iWork套件進行更新，讓Pages、Numbers與Keynote完整相容在iPadOS 13.4版本加入支援外接鍵盤、滑鼠或觸控板操作功能。另一方面，蘋果也針對iMovie功能釋出更新，同樣也是對應iPadOS 13.4版本更新操作功能。

中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議

疫情讓雲端視訊會議軟體Zoom成為熱門工具，但其研發團隊的中國背景卻引起外界疑慮。學者指出，目前雖然沒有中國官方利用Zo...

視訊平台大戰…Zoom用戶比微軟多兩倍

新冠肺炎疫情導致許多人在家上班上課、影片會議平台需求增加，Zoom 3月用戶數因而暴增，幾乎是勁敵微軟線上會議系統Teams的三倍。

熱門新聞

台幣12000元起！傳iPhone SE2最快今晚開始預售 預計有白黑紅三色、三種容量

最新款平價iPhone要來了？指紋辨識Home鍵可能再回歸

疫情讓美國電影院大門深鎖…Sony把所有大片都移到明年再上映

被鎖門外！男友用「動物森友會」求救 網笑翻：有這種操作

果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。