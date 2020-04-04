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別急著更新？iOS 13.4可能無法與舊款iPhone、iPad視訊FaceTime
本週有不少國外 iPhone 用戶在 Twitter 上反應，在更新了 iOS 13.4 系統後，無法與仍在運行 iOS 9.3.5 或 iOS 9.3.6 系統的舊款 iPhone 和 iPad FaceTime 視訊通話。這些舊款設備包括 iPod touch (第5代)、iPad mini (第1代)、iPhone 4S、iPad (第3代) 和 iPad 2。
用戶反應最新 iOS 13.4 和 macOS 10.15.4 無法與 iOS 9.3.5 或 iOS 9.3.6 的舊設備 FaceTime，但運行 iOS 13.3.1 或 macOS 10.15.3 的設備仍可以與較舊的設備進行 FaceTime。目前不清楚是 iOS 13.4 的 bug，或只是暫時性的 FaceTime 伺服器問題。
目前 Apple 公司還沒有做出回應。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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