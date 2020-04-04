Slack增加Microsoft Teams Calls功能 與更多服務串接線上通話

先前由執行長Stewart Butterfield透露將與Microsoft Teams增加更多連動消息後，Slack稍早正式宣佈推出名為Microsoft Teams Calls的功能，讓使用者能直接與使用Microsoft Teams服務的人直接進行線上通話。

使用者必須先將Microsoft Teams Calls app加入Slack內，並且完成個人Office 365或微軟帳戶連接存取授權，接下來即可在Slack服務內看見以Microsoft Teams Calls播打線上通話功能選項。

另外，使用者也能透過Slack中安裝的Outlook或Google Calendar通知直接連接加入通訊，甚至也能直接透過「/teams-call」指令與特定對象進行通話。

而除了與Microsoft Teams服務連動，Slack目前也支援與Zoom、Jabber、WebEx、RingCentral、Dialpad常見線上會議服務連動，並且支援透過網路通話方式進行線上討論。

不過，從實際使用角度來看，此次更新並不算直接將Microsoft Teams功能整合進Slack內，而是讓Slack扮演服務橋接角色，使用者基本上還是必須透過Microsoft Teams軟體功能完成通話使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》