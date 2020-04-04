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蘋果將允許特定串流影音app免除「蘋果稅」

聯合新聞網 / 楊又肇

過去蘋果多半會在App Store上架的付費app要求提供15%-30%不等的分潤費用，因此後來不少訂閱制的串流影音服務app為了規避此項要求，進而在app內取消付費購買選項，要求使用者透過官網註冊付費。而或許是為了避免更多開發者也採取相同措施，蘋果稍早宣布針對串流影音服務app取消分潤要求。

依照蘋果說明，新制將允許在App Store上架的串流影音服務app可使用自有付費方式，同時也無須向蘋果繳納15%-30%不等的分潤金額。不過，雖然免除繳納分潤金額的要求，但蘋果則是希望這些app必須加入AirPlay 2、Siri連動功能，以及包含Spotlight搜尋功能與使用Apple登入功能。

而目前對應此項機制的app，分別包含蘋果自有Apple TV，以及亞馬遜旗下Prime Video，而接下來預期也會加入Altice One與Canal+等app，但似乎暫時尚未確認NetflixSpotify等串流影音服務app是否也會加入此項調整。

蘋果之所以做出此項調整，自然也是希望避免分潤制度影響本身與更多app內容業者合作關係，同時也能減少面臨被指控涉及市場壟斷等訴訟風險。另一方面，透過取消分潤換取可將本身推行應用功能整合在更多app內，對於蘋果推廣旗下產品使用體驗也相對有利。

不過，從相關敘述來看，蘋果此項調整有可能僅針對app營收超過一定規模的服務提供，營收若未達蘋果設定標準的話，預期還是會依照既有機制要求繳納15%-30%不等的分潤金額。

與蘋果App Store相同，包含Google Play Store在內線上應用服務平台，多半都會要求上架銷售情況提供分潤，例如採單一金額買斷內容，或是按月付費訂閱使用情況都必須提供不等比例的分潤金額，藉此作為內容上架曝光銷售費用。

至於Google接下來是否也會跟進採取類似措施，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri Apple TV 亞馬遜 Netflix Spotify 串流影音

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