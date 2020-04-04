說明影片曝光！蘋果將推出新款追蹤定位配件AirTags

蘋果日前就傳出將推出類似Tiles般的定位標籤配件，並且將以AirTags為稱，而此項產品名稱稍早又出現蘋果介紹Find My的影片中。

雖然影片很快地被下架，但依然被Appleosophy網站截圖記錄，其中便透露蘋果可讓iPhone在未開啟Wi-Fi或行動連網功能情況下，依然可透過AirTags追蹤手機實際位置，其中預期採用藍牙與超寬頻 (UWB,ultra wideband)定位技術，讓最長定位距離可增加至500公尺左右，同時定位精度約在10公分誤差距離。

而先前關於AirTags的消息就一直不斷，不少看法更認為蘋果最快將會與新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」一同推出此款產品。

至於當蘋果自行推出類似產品之後，或許接下來將會影響Tiles在內產品銷售，甚至蘋果更在AirTags消息開始傳出時，便進一步限制第三方app在背景運作時持續定位追蹤功能，被人視為準備讓自家產品更方便使用的調整。

不過，蘋果方面自然未對AirTags相關傳聞做回應，同時也強調限制第三方app於背景運作中持續追蹤定位，是基於保護使用者隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》