Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

去年在F8 2019開發者大會上宣布將打造桌機版Messenger獨立app之後，Facebook稍早終於宣布推出對應Windows PC與Mac裝置使用版本，讓使用者能透過桌機版Messenger獨立app更方便與線上朋友聊天互動。

相比行動版Messenger，桌機版算是較晚拆分獨立，同時也不像行動版會強制跳離Facebook使用介面，使用者依然可以選擇透過Facebook原本介面與好友互動，但似乎就不會主動跳出未讀訊息通知。

此外，桌機版Messenger同樣可對應深色模式，使用者也能自定上線狀態、是否開啟勿擾、預覽訊息，以及播放新訊息聲音，同時也能選擇外觀呈現色彩主題，以及按讚時的膚色表現。

若依照Facebook公佈數據，目前Messenger總計累積超過13億人使用，因此在很久之前就將行動版Messenger從原本Facebook app內拆分，成為獨立運作app項目，不僅能平衡Facebook app流量負擔，同時也能讓Messenger有更多彈性發展空間。

而此次將桌機版Messenger從Facebook頁面拆分，變成可獨立運作的app，某種程度應該也是為了對應流量分攤，並且讓桌機版Messenger能有更多應用發展。

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