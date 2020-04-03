爆紅視訊軟體Zoom連傳安全漏洞 創辦人致歉
受新冠肺炎疫情影響，愈來愈多人在家工作或學習，使得視訊軟體Zoom爆紅，但爆出一系列安全漏洞，華裔美籍執行長袁征發文致歉，承諾會解決相關問題。
英國廣播公司（BBC）報導，2011年創立Zoom的袁征在部落格文章中坦言，疫情爆發後，Zoom的使用量一夕激增，這是他始料未及。
他寫道：「截至去年12月底，每天在Zoom上參與會議人數，包括免費和付費，最多大約1000萬人。今年3月，我們人數突破2億。」
他坦言，儘管公司團隊「全天候工作」以支援新湧進的用戶，服務品質仍「未能達到整個社群和我們自己的隱私和安全期望。為此，我深感抱歉」。
Zoom先前因一連串隱私問題招致批評，包括將用戶資料傳到臉書（Facebook）、不實地宣稱Zoom有端對端加密，以及允許會議主持人追蹤與會者動向。
前美國國家安全局（NSA）駭客、現任Jamf首席安全研究員的沃德爾（Patrick Wardle）本週披露一連串問題，包括有漏洞會讓Mac用戶容易遇到網路攝影機及麥克風遭駭的情況，以及能讓駭客植入惡意程式碼，肆意錄音錄影。
袁征在文中列舉團隊會改善的地方，例如釋出Mac相關問題的修補工具、移除會讓iOS App資料分享臉書的程式碼等，並指出未來90天的計畫，包括凍結新功能研發以聚焦安全和隱私性。
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