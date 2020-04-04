果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架
以精準在地圖資，提供以分為單位預測天候狀態服務聞名的Dark Sky，稍早證實由蘋果收購。
加入蘋果之後，Dark Sky服務將繼續提供iOS平台app，但原本Android平台app與Wear OS平台app則從即日起終止提供下載使用，而先前已經下載且訂閱使用的話，則可繼續使用到今年7月1日，至於超出此日期的訂閱付費部分則會提供退款。
另外，透過嵌入放置在網頁內使用的天氣預報、地圖內容，同樣僅提供使用至今年7月1日，而對外開放使用的API資源則將取消新申請，同時也計畫在2021年底終止開放使用。至於未來在Dark Sky服務相關隱私使用規範，將會轉為蘋果服務使用規範項目。
至於收購Dark Sky之後，蘋果預期藉其技術資源打造更方便使用的天氣app，或許也將透過Dark Sky持有數據提供更精準的天氣預報。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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