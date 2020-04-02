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真的不一樣！微軟列出10個你必須換成「 Edge 」瀏覽器的理由

聯合新聞網 / 電獺少女

其實看完 Hanne 還真的有一點心動了 XD

微軟先前推出了以 Chromium 為架構的新版 Microsoft Edge 瀏覽器，為了擺脫大家以往對 IE 瀏覽器的負面印象，還改變了瀏覽器的圖示，不過 Edge 瀏覽器的確因為介面和功能的調整，讓一些使用者逐漸從 Chrome 瀏覽器轉移到 Edge，微軟先前也列出了十項你必須換成 Edge 瀏覽器的理由，可以說是對自家的 Edge 非常有自信，完全從 IE 的陰影走出來了啊！

1.「Collections 收藏夾」幫助管理搜尋網站內容

在 Edge 瀏覽器右上角有一個「Collection 收藏夾」的選項，能幫助用戶管理自己的瀏覽網站，可以新增不同的分類，並直接把不同網站上的資訊、文字、圖片等等拖曳到「Collection 收藏夾」裡，而且還能夠把「Collection 收藏夾」輸出成 Word 檔或 Excel 檔

除了網頁版，微軟也預計在之後推出行動裝置版，要給用戶更好的使用體驗

2.垂直顯示分頁

平常使用瀏覽器，分頁越開越多，就會導致網頁的資訊顯示變短，在切換分頁的時候就不知道哪個分頁是哪個，切換起來比較麻煩，微軟 Edge 把分頁改成垂直顯示，這樣每個分頁的資訊就可以很清楚的顯示，在切換的時候就能夠很快速的知道哪個分頁才是自己要的

3.網頁智慧複製功能

平常在複製網頁內容的時候，明明在網頁上排版很精美的表格，一複製到 Word 檔，格式常常整個跑掉，但是微軟推出的「智慧複製」功能，標榜在網頁上複製表格、文字、圖片，都可以保留原本的格式，並且宣稱這是一個「會改變你人生」的功能 XD，不過想一想也是，每次為了要調整複製後亂七八糟的格式真的浪費了很多時間

4.可切換隱私設定模式

Edge 瀏覽器的隱私模式有三種：基本、平衡、或嚴格，可以根據自己的需要選擇瀏覽器對自己的追蹤程度，例如平常瀏覽器會根據自己的搜尋紀錄，推送一些購物廣告，如果希望這些廣告都是符合自己搜尋紀錄的就能選擇「基本」模式，「平衡」模式的話推送的廣告就會比較沒這麼多個人化廣告，但不想被追蹤自己的搜尋紀錄的話，就能夠切換成「嚴格」模式喔

5.密碼安全檢查工具

每年都會有好幾百萬組的帳號密碼在暗網上被都兜售，微軟 Edge 加入密碼安全檢查工具能夠在你設定密碼的時候，警示你這組密碼是否安全，如果和曾經被洩露到資料庫的密碼相同，就會通知你要改設新的密碼

6.加強 InPrivate 瀏覽模式

這有點類似「無痕視窗」、「私密瀏覽」模式，你可以放心的在瀏覽器上搜尋，而且不必擔心搜尋紀錄會被別人看到

7.沈浸式閱讀模式

平常在瀏覽網站的時候，有些欄位會顯示廣告或是其他資訊，但是開啟閱讀模式之後，這些無關文章的訊息都會被隱藏起來，讓你在閱讀的時候可以不需要被網頁推送的廣告圖文等等干擾，而且還可以根據自己喜好調整網頁文字大小、間距和背景顏色喔！

8.支援 Netflix 4K 影片和 Dolby 音效

Edge 瀏覽器是 Windows 10 瀏覽器裡，唯一一個有支援用戶在 Netflix 上觀看 4K 畫質影片和 Dolby 音效的瀏覽器，因為微軟和 Netflix 合作的關係，所以用戶可以使用 Edge 瀏覽器在 Netflix 上看到有支援 4K 畫質的影片

9.在 Bing 搜尋加入「Give with Bing」功能

使用 Bing 的「Give」模式搜尋網站，就能夠得到獎勵積分，而且這個積分是有實質用處的喔！可以利用這個積分去捐贈超過一百萬個非營利組織，邊上網還能邊做善事！

10.微軟 Edge 準備好了！

對沒錯！最重要的理由就是「Edge」準備好了！ 有支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 系統，也可以把 Chrome 的資料匯入 Edge，要轉換瀏覽器使用完全沒有門檻啦～

不知道微軟 Edge 的這些功能有沒有打動到大家呢？Hanne 滿喜歡分頁垂直顯示的功能，因為我就是那種分頁開超級多，開到每一個分頁的顯示資訊都只剩下一點點，另外智慧複製的功能也很棒，看完所有介紹，好像真的有可以給 Edge 一次機會的理由哈哈，心動的人可以到微軟官網上下載，給 Edge 一個機會喔

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Edge 瀏覽器

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