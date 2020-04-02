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iWork、iMovie釋出更新 iOS版本加入支援外部鍵盤、滑鼠與觸控板
蘋果稍早針對iOS及macOS平台上的iWork套件進行更新，讓Pages、Numbers與Keynote完整相容在iPadOS 13.4版本加入支援外接鍵盤、滑鼠或觸控板操作功能。另一方面，蘋果也針對iMovie功能釋出更新，同樣也是對應iPadOS 13.4版本更新操作功能。
此次iOS平台的iWork套件更新，將可對應大部分的iPhone、iPad與iPod touch使用，其中包含在Pages與Numbers加入支援深色模式，同時針對iPad機種使用加入多視窗與分割顯示功能，另外也能直接存取外接USB隨身碟、外接硬碟，或是網路伺服器所存放資料，另外也讓新版Keynote可加入支援HEVC格式影片內容播放。
不過，此次更新重點還是會聚焦在讓更新至iPadOS 13.4版本的iPad機種，可以透過外接鍵盤、滑鼠或觸控板更直覺、更有效率使用iWorks套件，同時藉由iMovie剪輯影片時也能更加方便。
而macOS平台上的Pages、Numbers、Keynote也有多項功能更新。
iOS版Pages更新重點：
- 在 iPad 上搭配巧控鍵盤、滑鼠或觸控式軌跡板來使用 Pages，以新的方式來處理您的文件。需要 iPadOS 13.4。
- 選用多種精美的新樣板來協助您開始編輯。
- 將 Pages 文件加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
- 加入首字放大，使用放大、裝飾性的第一個字元來突顯段落。
- 在任何文件的背景上套用顏色、漸層或影像。
- 觸碰並按住，然後拖移過多個物件來將其選取。
- 在重新設計的樣板選擇器中輕鬆取用最近使用過的樣板。
- 列印或輸出文件的 PDF 並包含註解。
- 離線編輯共享的文件，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。需要 iPadOS 或 iOS 13 或以上版本。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的文件內容。
iOS版Numbers更新重點：
- 在 iPad 上搭配巧控鍵盤、滑鼠或觸控式軌跡板來使用 Numbers，以新的方式來處理您的試算表。需要 iPadOS 13.4。
- 使用比以往更多的橫列和直欄來製作試算表。
- 套用顏色到工作表的背景上。
- 將 Numbers 試算表加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
- 離線編輯共享的試算表，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。需要 iPadOS 或 iOS 13 或以上版本。
- 觸碰並按住，然後拖移過多個物件來將其選取。
- 在重新設計的樣板選擇器中輕鬆取用最近使用過的樣板。
- 列印或輸出試算表的 PDF 並包含註解。
- 在形狀中的文字內加入首字放大。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的試算表內容。
iOS版Keynote更新重點：
- 在 iPad 上搭配巧控鍵盤、滑鼠或觸控式軌跡板來使用 Keynote，以新的方式來處理您的簡報。需要 iPadOS 13.4。
- 將 Keynote 簡報加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
- 離線編輯共享的簡報，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。需要 iPadOS 或 iOS 13 或以上版本。
- 選用多種精美的新樣板來協助您開始編輯。
- 觸碰並按住，然後拖移過多個物件來將其選取。
- 在重新設計的主題選擇器中輕鬆取用最近使用過的主題。
- 列印或輸出簡報的 PDF 並包含註解。
- 加入首字放大，使用放大、裝飾性的第一個字元來突顯文字。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的簡報內容。
iOS版iMovie更新重點：
- 搭配巧控鍵盤、滑鼠或觸控式軌跡板使用 iPad 版 iMovie，以全新方式製作影片和預告片（需要 iPadOS 13.4）
- 選取剪輯片段後可使用鍵盤快速鍵在五種檢閱器模式間切換：「動作」、「速度調整」、「音量」、「標題」和「濾鏡」
- 使用鍵盤快速鍵來快速將影片順時針或逆時針旋轉 90 度
- 點一下配樂列表最上方的「全部下載」按鈕來一次下載所有套裝配樂
- 將 PNG、GIF、TIFF 和 BMP 檔案加入影片
- 改進執行效能和穩定性
macOS版Pages更新重點：
- 選用多種精美的新樣板來協助您開始編輯。
- 將 Pages 文件加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 macOS 10.15.4。
- 加入首字放大，使用放大、裝飾性的第一個字元來突顯段落。
- 在任何文件的背景上套用顏色、漸層或影像。
- 在重新設計的樣板選擇器中輕鬆取用最近使用過的樣板。
- 列印或輸出文件的 PDF 並包含註解。
- 離線編輯共享的文件，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的文件內容。
macOS版Numbers更新重點：
- 使用比以往更多的橫列和直欄來製作試算表。
- 套用顏色到工作表的背景上。
- 將 Numbers 試算表加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 macOS 10.15.4。
- 離線編輯共享的試算表，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。
- 在重新設計的樣板選擇器中輕鬆取用最近使用過的樣板。
- 列印或輸出試算表的 PDF 並包含註解。
- 在形狀中的文字內加入首字放大。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的試算表內容。
macOS版Keynote更新重點：
- 將 Keynote 簡報加入共享的「iCloud 雲碟」檔案夾來自動開始合作。需要 macOS 10.15.4。
- 離線編輯共享的簡報，當您重新連線時將會上傳您的更動內容。
- 選用多種精美的新樣板來協助您開始編輯。
- 在重新設計的主題選擇器中輕鬆取用最近使用過的主題。
- 列印或輸出簡報的 PDF 並包含註解。
- 加入首字放大，使用放大、裝飾性的第一個字元來突顯文字。
- 使用多種新的、可編輯的形狀來豐富您的簡報內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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