市值超車美國航空業！Zoom為何躍升當今重要軟體 五個原因告訴你

美國商業雜誌 Inc. 歸納出Zoom 成功的五大原因。

由於疫情帶動遠距工作需求，不少人因而認識 Zoom 軟體。事實上，這家雲端軟體公司早已赫赫有名，不僅是知名獨角獸企業，去年 4 月 IPO 時，股價更瞬間飆漲超過 70%。

紐約投資顧問公司 Roundhill Investments 共同創辦人暨執行長 Will Hershey 在 Twitter 發文指出，2009 年時，Zoom 市值約 188 億美元，同時期美國航空業（包括達美航空、聯合航空、美國航空以及捷藍航空等）總市值約 781 億美元；但目前 Zoom 市值已經攀升到 445 億美元，而美國航空業市值卻萎縮成 270 億美元。

▲Photo Credit: 擷取自 Twitter

究竟 Zoom 為何能成為當今商業市場上的重要軟體？美國商業雜誌 Inc. 歸納出五大原因：

1. 操作簡單

市場上早已有不少雲端視訊軟體，但有些操作比較複雜，Zoom 相較之下則跟 iPhone 手機內建的 FaceTime 一樣簡單好上手，基本上就跟打視訊電話差不多。

重點是，就算使用者沒有 Zoom 帳號，只要有下載 Zoom 並開啟發起者的會議邀請連結，一樣可以參加視訊會議，Zoom 的開放性因而吸引更多人採用。相較之下，其他同業多半得先註冊帳號才能用。

2. 可跨設備使用

現在許多人都同時有兩、三種以上設備，Zoom 的跨設備特性剛好可以符合每個人需求，例如：在外洽談生意的業務，只要有網路，就可以用手機或平板視訊，不需要特別攜帶筆電外出，這也是 Zoom 迅速普及的原因。

3. 收費合理

軟體業常常以所謂的「免費增值模式」（freemium model）作為商業模式，也就是：先免費提供使用者基本功能，等他們需要更進一步功能時，再開始收費。

雖然 Zoom 並不是這種商業模式的創始者，但它毫無疑問地把這種模式的優勢發揮到極致。因此，現在除了企業會採用，許多人私下也會用 Zoom 來打視訊電話。

4. 穩定可靠

雲端軟體最怕短時間內流量暴增導致系統癱瘓，尤其視訊會議將佔用更巨量的頻寬、數據，因此如何維持系統穩定性，其實是高難度挑戰。

而回顧過去這幾週 Zoom 的表現，儘管遠距工作需求暴增，短短 3 個月內使用量就成長 67%，但在大量使用者同時上線時，我們仍可以看到 Zoom 的系統保持穩定，或許偶爾有些小故障，但依舊瑕不掩瑜。

5. 功能有趣

雖然 Zoom 最初是設計給視訊會議，但其實有許多有趣功能。例如：如果考量隱私，怕在家工作的房間背景曝光，可以啟用「虛擬背景」功能，讓大家看起來彷彿不是在正經八百開會，而是漂浮在外太空或身處在大自然野外。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》