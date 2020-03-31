市值超車美國航空業！Zoom為何躍升當今重要軟體 五個原因告訴你
美國商業雜誌 Inc. 歸納出Zoom 成功的五大原因。
由於疫情帶動遠距工作需求，不少人因而認識 Zoom 軟體。事實上，這家雲端軟體公司早已赫赫有名，不僅是知名獨角獸企業，去年 4 月 IPO 時，股價更瞬間飆漲超過 70%。
紐約投資顧問公司 Roundhill Investments 共同創辦人暨執行長 Will Hershey 在 Twitter 發文指出，2009 年時，Zoom 市值約 188 億美元，同時期美國航空業（包括達美航空、聯合航空、美國航空以及捷藍航空等）總市值約 781 億美元；但目前 Zoom 市值已經攀升到 445 億美元，而美國航空業市值卻萎縮成 270 億美元。
究竟 Zoom 為何能成為當今商業市場上的重要軟體？美國商業雜誌 Inc. 歸納出五大原因：
1. 操作簡單
市場上早已有不少雲端視訊軟體，但有些操作比較複雜，Zoom 相較之下則跟 iPhone 手機內建的 FaceTime 一樣簡單好上手，基本上就跟打視訊電話差不多。
重點是，就算使用者沒有 Zoom 帳號，只要有下載 Zoom 並開啟發起者的會議邀請連結，一樣可以參加視訊會議，Zoom 的開放性因而吸引更多人採用。相較之下，其他同業多半得先註冊帳號才能用。
2. 可跨設備使用
現在許多人都同時有兩、三種以上設備，Zoom 的跨設備特性剛好可以符合每個人需求，例如：在外洽談生意的業務，只要有網路，就可以用手機或平板視訊，不需要特別攜帶筆電外出，這也是 Zoom 迅速普及的原因。
3. 收費合理
軟體業常常以所謂的「免費增值模式」（freemium model）作為商業模式，也就是：先免費提供使用者基本功能，等他們需要更進一步功能時，再開始收費。
雖然 Zoom 並不是這種商業模式的創始者，但它毫無疑問地把這種模式的優勢發揮到極致。因此，現在除了企業會採用，許多人私下也會用 Zoom 來打視訊電話。
4. 穩定可靠
雲端軟體最怕短時間內流量暴增導致系統癱瘓，尤其視訊會議將佔用更巨量的頻寬、數據，因此如何維持系統穩定性，其實是高難度挑戰。
而回顧過去這幾週 Zoom 的表現，儘管遠距工作需求暴增，短短 3 個月內使用量就成長 67%，但在大量使用者同時上線時，我們仍可以看到 Zoom 的系統保持穩定，或許偶爾有些小故障，但依舊瑕不掩瑜。
5. 功能有趣
雖然 Zoom 最初是設計給視訊會議，但其實有許多有趣功能。例如：如果考量隱私，怕在家工作的房間背景曝光，可以啟用「虛擬背景」功能，讓大家看起來彷彿不是在正經八百開會，而是漂浮在外太空或身處在大自然野外。
《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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