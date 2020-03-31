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一眼識破檔案哪裡被動過手腳！WORD修訂文件大補帖

聯合新聞網 / 麥斯雞

資訊發達的時代，透過電腦的多人文件編輯往來是十分頻繁的事，不論是在學生時代的論文或是出社會後的簡報，要如何在茫茫字海中快速地找到，別人在文章中做了哪些更動呢？今天要跟大家分享的功能可以助你一臂之力。

✔️使用版本: office 2016

💡追蹤好處多:

記錄自己的修改軌跡(也可以避免誤刪原檔內容。)

多人編輯文件(大家改了那裡一眼看出。)

🔎 追蹤修訂在哪裡🔎

上方選單[校閱]➡️[追蹤]

📝備註功能

這個功能就像是便條紙一樣，有時候我們可能沒有要馬上修改內文，單純想備註一些靈感或是提醒，以後有新的想法再來做修改。

💡鎖定追蹤

總會遇到比較天兵的同事或同學，忘記把[追蹤修訂]打開，我們可以把檔案分享出去前先設定好[鎖定追蹤]，這樣只有設定密碼的當事人，才能把這個功能關掉，誰對你的文章動手腳你都瞭若指掌。

💡接受/拒絕

當我們回收別人修改過的文章後，就要進入是否採納的階段，這時候就需要[接受]與[拒絕]功能，沒有使用的話這些修訂就會一直存在文章中，不會消失。你也可以一次全部拒絕或接受修改。

💡比較文件

有時候總會忘記打開追蹤修訂，但又想要快速知道文章到底被修改了甚麼，這時候比較文件就能幫我們一個大忙。用來比較的文件會另開新檔案，不會修改到你拿來比較的兩份文檔。

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 按下確定後，你會看到幾個區塊如下 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

Word PowerPoint Office

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