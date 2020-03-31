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微軟推「家庭安全」功能 助父母掌握小孩數位行蹤

聯合新聞網 / 楊又肇

配合此次針對消費市場推出的Microsoft 365訂閱式服務，微軟也同步推出對應iOSAndroid平台裝置使用的「家庭安全 (Family Safety)」功能，讓父母可以即時追蹤小孩使用手機，或是其他電腦等裝置狀態，同時也能確認其所在位置。

此項名為「家庭安全」的功能，可以讓父母更容易掌握小孩使用手機時間，或是黏著在Windows PC裝置、Xbox使用時間，同時也能讓父母設定小孩裝置使用時間，並且限制瀏覽不適合小孩當下年齡觀看內容。

除此之外，此項功能也能即時向父母分享小孩持有手機當前位置，讓父母能確認小孩是否乖乖待在家，或是在學校專心上課。甚至，此項app也能用來確認家中剛考到駕照的成員實際駕駛習慣。

類似功能，Google先前已經推出可協助家人養成良好數位習慣的「Family Link」功能，而蘋果也透過在iOS 12版本後加入的「螢幕使用功能 (Screen Time)」功能協助父母管理小孩數位習慣，而微軟此次推出的「家庭安全」功能則是加入更多實用設計，讓父母能更容易掌握小孩數位習慣，甚至協助規範更多行為。

「家庭安全」將提供Microsoft 365服務訂閱用戶使用，並且整合在Microsoft 365服務的Android或iOS平台app內，而微軟預計會在未來幾個月內以小規模形式測試此項功能。同時，微軟也同樣強調絕對不會侵害使用者隱私安全，因此在「家庭安全」儲存資訊並不會對外分享給第三方業者使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

駕照 Xbox iOS Android

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