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取代原本Office 365 微軟揭曉全新Microsoft 365訂閱式服務

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前市場傳聞，微軟終於針對一般消費市場推出Microsoft 365訂閱式服務，其中將適用於個人或家庭使用需求，並且包含Office、OneDrive與Outlook服務功能，另外更整合全新家庭安全，以及針對消費市場打造的Microsoft Teams服務。

從內容來看，此次更新面向消費市場打造，並且預計在今年4月21日正式上線的Microsoft 365訂閱式服務，基本上將會取代原本的個人版Office 365，以及家用版Office 365，並且額外提供更多加值服務，例如讓使用者能透過Microsoft Teams服務與其他人進行線上協作，或是透過家庭安全功能確認家庭成員在線上活動狀況。

相比過去面向商用需求提供的Microsoft 365訂閱式服務，微軟此次針對消費市場打造的Microsoft 365訂閱式服務，可視為過往針對一般個人版或家用版Office 365「升級版本」，讓一般使用者或家庭用戶能透過按月，或是按年訂閱使用方式，分別獲得包含Word、Excel與PowerPoint功能的Office 365服務，更包含OneDrive與Outlook在內服務。

不過，並未像先前市場傳聞額外包含Windows 10作業系統訂閱使用部分，而是讓原本面向消費市場的Office 365服務有更多加值內容。

訂閱費用部分，個人版同樣以每月7美元或一年70美元價格計費，而最多6人同時使用的家用版費用，則是每月10美元或一年100美元，基本上與原本針對消費市場提供的Office 365計費方式相同，但是額外增加可確認家人手機使用狀況，或是在各個裝置活躍狀態，並且可使用Microsoft Teams線上協作服務。

至於額外提供每人可使用1TB儲存容量的OneDrive空間額度，以及每月提供免費60分鐘Skype電話撥打的優惠，基本上則是沒有改變。

隨著面向消費市場的Microsoft 365訂閱式服務推出，微軟同時也針對Office功能進行升級，其中包含在PowerPoint簡報模式中加入即時監控講者音調，並且適時建議調整講解速度，同時在編輯簡報或文件內容時也會提供合適字句建議，讓使用者撰寫內容可以有更多參考想法，更能避免寫錯字的情況發生，另外也能比對撰寫內容是否與其他內容過於相似。

此次更新也加入由Getty images授權提供使用的8000組影像與175組影片內容，以及超過200種模版內容，讓使用者能直接用於PowerPoint或Excel內容製作。

而在新版Microsoft Edge瀏覽器中，更是加入可同時讓Google Chrome瀏覽器使用的擴充程式「Microsoft Editor」，其中支援20種語言，並且能以人工智慧技術協助使用者糾正錯字、建議合適字句等操作，適用於Word及Outlook網頁版，同時也能對應Gmail等網頁服務使用，另外也加入更多網頁瀏覽安全機制，以及可讓使用者更方便管理的個人瀏覽網頁書籤功能。

Microsoft 365個人版、家用版使用差異：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Excel 語言 微軟 瀏覽器

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