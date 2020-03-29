蘋果打造新型冠狀病毒專屬app 協助使用者判斷是否處於感染風險

隨著新型冠狀病毒疫情在美國境內擴大，蘋果稍早與美國疾病管制與預防中心，以及美國白宮、聯邦緊急事務管理署在內機構合作，共同推出「COVID-19」app，讓使用者能透過簡單提問互動確認是否有感染可能，或判斷是否身處高風險疫區，同時也能讓使用者快速透過app掌握防疫觀念。

雖然並未像Google、微軟，或是像隸屬IBM旗下的The Weather Company透過各類即時數據分析顯示各項新型冠狀病毒疫區分布，以及當前風險資訊，蘋果打造的「COVID-19」app主要是透過線上互動問答，讓使用者判斷自己是否可能被感染，或是身處高風險疫區環境，甚至可協助判斷是否需要向醫療機構求助。

在app內，基本上會詢問使用者本身是否有胸悶、呼吸困難等症狀，同時也會透過判斷使用者是否處於疫區、是否有出國前往疫區等情況，藉此判斷使用者是否為罹患新型冠狀病毒的高風險族群，同時也會給予合適建議，例如在家自我隔離檢疫，或是避免出門、減少與他人近距離接觸，甚至進一步與醫療機構聯繫。

而app內提供防疫作法，基本上都個別提供簡易版本與完整版本內容，方便不同使用者閱讀了解，避免內容過於繁雜而讓使用者難以理解。

不過，目前此項app暫時僅在美國境內推出，除了必須透過美國地區註冊申請的Apple ID下載安裝，app內主要防疫措施多半也是以美國境內適用為主，但或許未來有相當成效的話，或許蘋果也可能會在更多地區推行，並且整合當地防疫資訊與相關醫療資源。

但除了推出app，蘋果實際上也提供新型冠狀病毒專屬網站，讓更多使用者可透過能開啟網頁內容的連網裝置觀看，並且做好相關防疫措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》