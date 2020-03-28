搶先看！iPhone如何用CarKey當車鑰匙？

在 iOS 13.4 beta 測試版中發現美國 Apple 公司正在開發一項新的“ CarKey”功能，該功能將使得 iPhone 或 Apple Watch 可以用來解鎖、鎖定和啟動 NFC 相容的汽車。就像信用卡和登機牌一樣，用戶將能夠向電子錢包應用加入數位汽車鑰匙，而無需使用實體汽車鑰匙或智慧鑰匙。

今天 Twitter 用戶分享了三張 CarKey 車鑰匙截圖，當用戶走近自己的車輛時拿出 iPhone 或 Apple Watch，將設備貼近車上的 NFC 讀取設備，使用 Face ID 授權然後可以解鎖汽車。

正如預期的那樣，數位汽車鑰匙在電子錢包應用中顯示為卡片。輕觸卡片可顯示諸如汽車型號、發行汽車製造商，用於快速模式的撥動開關以及與其他用戶共享汽車鑰匙的選項之類的訊息。當共享車鑰匙時，主要用戶可以為其他人提供三個級別的訪問權限，包括僅解鎖後備箱、解鎖車輛或解鎖並駕駛車輛的能力。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》