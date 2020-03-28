如何讓LINE聊天記錄自動備份！不再害怕對話記錄遺失

在台灣非常熱門的即時通訊應用服務 LINE，本週宣布了多項新措施，像將終止使用 Facebook 帳號註冊新 LINE 帳號，並開放使用 Apple 帳號登入 LINE 與換機。今天還推出了 iOS 版 LINE 10.3.0 版本更新，加入了可開啟自動定期備份聊天記錄的功能。

過去 iPhone 版 LINE 也有備份聊天記錄儲存於 iCloud 功能，不過必需定期自己到 LINE 的聊天記錄裡點擊「馬上進行備份」。LINE 在今天加入「自動備份」功能後，用戶能到「LINE>設定>聊天>備份聊天記錄>自動備份頻率」裡打開「自動備份」，和設定自己想要的自動備份頻率，可以選擇每天 1 次、每 3 天 1 次、每週 1 次、每兩週一次或每月 1 次。

LINE 系統可依照您指定的頻率，自動將 LINE 聊天記錄備份至 iCloud。不過 iPhone 裝置必需要在充電狀態並連接使用 Wi-Fi 網路時才會自動開始備份。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》