聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼓勵在家學技能！蘋果佛心祭出 Final Cut Pro、Logic Pro X 90 天免費試用
不只是看片，防疫期間也是很好的學習時間啊！
蘋果宣布，旗下專業應用程式-影片剪輯軟體 Final Cut Pro X 和音樂製作程式 Logic Pro X 都將提供 90 天的免費試用期。90 天試用版已於 Final Cut Pro X 開放，並將在稍晚於 Logic ProX 推出。
蘋果官方表示，在武漢肺炎大流行期間，許多人無法上學或工作，在這段時間內使用花費數百美元的專業工具也是一件奢侈的事。蘋果希望那些在家防疫且正在尋找工具的使用者們，可以嘗試免費試用版。
Final Cut Pro X 原先已經有 30 天免費試用期，但是 Logic Pro X 免費試用是首次推出。Apple 沒有提到 90 天免費試用期政策將持續多久，這兩個程式都會讓 30 天免費到期者能夠繼續延長免費使用時間。已下載 Final Cut Pro X 30 天免費試用版的客戶將可以延長享受。
武漢肺炎肆虐，全美許多地方政府為防疫下令商家停業，失業人數暴增。最新數據顯示，美國上週有 328 萬人初次申請失業給付，寫下近代最糟紀錄，長達 10 年的就業成長就此告終，此時此刻，思考下一步該如何前進，學習新技能也許能適度緩解焦慮。
如同先前文章討論過的商業邏輯，疫情期間像是成人網站 Pornhub 免費開放一個月Premium 方案，相較於投放廣告，開放免費的獲客成本反而相對是低的，而且還能打一波活廣告、留住長期付費用戶等附加價值；如今不只是成人內容，在教育軟體上也出現類似的操作，未來還有哪些服務會有類似的策略，讓我們拭目以待。
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言