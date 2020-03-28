鼓勵在家學技能！蘋果佛心祭出 Final Cut Pro、Logic Pro X 90 天免費試用

不只是看片，防疫期間也是很好的學習時間啊！

蘋果宣布，旗下專業應用程式-影片剪輯軟體 Final Cut Pro X 和音樂製作程式 Logic Pro X 都將提供 90 天的免費試用期。90 天試用版已於 Final Cut Pro X 開放，並將在稍晚於 Logic ProX 推出。

蘋果官方表示，在武漢肺炎大流行期間，許多人無法上學或工作，在這段時間內使用花費數百美元的專業工具也是一件奢侈的事。蘋果希望那些在家防疫且正在尋找工具的使用者們，可以嘗試免費試用版。

Final Cut Pro X 原先已經有 30 天免費試用期，但是 Logic Pro X 免費試用是首次推出。Apple 沒有提到 90 天免費試用期政策將持續多久，這兩個程式都會讓 30 天免費到期者能夠繼續延長免費使用時間。已下載 Final Cut Pro X 30 天免費試用版的客戶將可以延長享受。

武漢肺炎肆虐，全美許多地方政府為防疫下令商家停業，失業人數暴增。最新數據顯示，美國上週有 328 萬人初次申請失業給付，寫下近代最糟紀錄，長達 10 年的就業成長就此告終，此時此刻，思考下一步該如何前進，學習新技能也許能適度緩解焦慮。

如同先前文章討論過的商業邏輯，疫情期間像是成人網站 Pornhub 免費開放一個月Premium 方案，相較於投放廣告，開放免費的獲客成本反而相對是低的，而且還能打一波活廣告、留住長期付費用戶等附加價值；如今不只是成人內容，在教育軟體上也出現類似的操作，未來還有哪些服務會有類似的策略，讓我們拭目以待。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》