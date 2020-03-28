設定當中找不到！到底該如何完整刪除自己的 Telegram 帳號？

一般而言，大部分的使用者註冊了社群網站或通訊軟體後，鮮少會主動刪除自己的帳號，不過要是考慮到隱私問題，或者有些不得不為的原因，必須要完整撤銷 Telegram 帳號所包含的內容，那你可能會很驚訝的發現，Telegram App 或桌面程式中，根本找不到相關選項能夠操作。

為了避免閒置帳號太多造成伺服器壓力，在 App 與桌面版程式中，使用者都能注意到 Telegram 具備「帳號保留期限」設定，使用者既可以選擇完全不被主動刪除，也可以指定多久沒有登入後就自動撤銷。但是，如果要在當下立刻整個刪除帳號，究竟又該怎麼做呢？

事實上，在 Telegram 官方的問答集中，就已經寫明了答案。

首先，擁有 Telegram 帳號的使用者，必須用電腦瀏覽器開啟這個「Deactivation page」，接著輸入當初註冊時使用的手機號碼並按 Next。

接著，手機或桌面版的 Telegram App，將會收到官方傳送的認證碼，注意此步驟不能用傳送簡訊的方式替代，而且這串認證碼與過去登入所使用的數字認證碼完全不同，為英數混合的亂碼，記得不要隨意外流；填寫認證碼後，按 Sign in 進行後續步驟。

進入最終的確認步驟時，Telegram 會再次提醒，如果只是要改變註冊時的電話號碼、使用者名稱等，都不需要完全刪除帳號；若是帳號違反規定而被標記為「濫用」，該身分也不會因為帳號撤銷後，重新註冊新身分而消失。

最重要的一點是，按下「Delete My Account」刪除帳號後，舉凡連絡人、聊天訊息等，通通都會撤銷且無法還原；至於已經創立的群組和頻道，雖然若還有人參與討論或追蹤將繼續存在，不過自己將被強制退出，若先前無指定其他管理員，未來將無法進行任何管理操作。

相較於其他通訊軟體或社群網站，要在 Telegram 進行刪除帳號的步驟，確實事比較複雜一些，但如果你真的很想重新來過，就照著上面的步驟試試看吧！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》