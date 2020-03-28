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騰訊音樂攜手日音樂品牌Being 將動畫、藝人音樂帶進中國

聯合新聞網 / 楊又肇

騰訊音樂宣布，將與日本音樂品牌Being進行戰略合作，將使旗下QQ音樂、酷狗音樂，以及酷我音樂服務平台能使用Being旗下音樂內容。

而此次合作，同時也是Being首次向中國市場開放授權使用旗下音樂內容，更使Being邁向串流音樂服務轉型。

Being在日本音樂史上佔有舉足輕重地位，更是在日本20世紀、90年代創下銷量最高的唱片公司，旗下擁有包含倉木麻衣、阪井泉水、大黑摩季等高人氣藝人音樂版權，同時也持有包含《名偵探柯南》、《灌籃高手》、《中華一番！》在內經典動畫音樂版權。

即便在目前，Being依然持有植田真梨惠、First place、宮川愛李在內高人氣新人音樂內容，同時也持續持有眾多動漫作品音樂版權，這次宣布與騰訊音樂合作，更代表未來將有更多合法授權使用日漫動畫、高人氣藝人音樂進入中國市場推廣使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 柯南 品牌 騰訊

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