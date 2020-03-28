Google與Qualcomm合作 Android手機也能更新升級GPU效能

Qualcomm在去年於夏威夷Snapdragon Tech Summit大會中宣布推出Snapdragon 865、Snapdragon 765時，連帶也宣布與Google合作打造Snapdragon Elite Gaming設計，讓處理器搭載的GPU可隨Google Play Store服務更新升級最佳驅動程式。而在Google稍早向開發者釋出諸多工具資源中，更確定包含Arm採用的Mali GPU在內設計，同樣也能透過Android GPU Inspector進行更新。

依照Google說明，Qualcomm採用的Snapdragon Elite Gaming設計，實際上就是配合Android GPU Inspector功能進行版本檢查升級。而除了整合在Snapdragon處理器內的Adreno GPU，包含Arm旗下Mali GPU或更多GPU設計也能以此更新最佳化驅動程式，讓GPU運算效能可持續提昇。

此外，Google也確定首波支援GPU更新的手機，包含採用Pixel 4、Pixel 4 XL，以及Galaxy Note 10系列與Galaxy S10系列，其中即便是採用三星Exynos處理器規格，依然可針對其整合的Mali GPU提供升級。

而Google與Qualcomm也強調，接下來將持續與Gameloft、暴雪娛樂、騰訊遊戲在內手機遊戲業者合作，讓更多遊戲運作效能表現能隨GPU更新提昇。

類似設計，其實先前華為在旗下手機也採用名為GPU Turbo設計，同樣可透過軟體運作方式提昇GPU運算效能，甚至可分別支援GPU效能使用比例較高的遊戲或3D內容應用軟體。

除了Android GPU Inspector功能，Google此次更提出名為Google Play Asset Delivery功能，讓使用者能在下載遊戲同時就能開始執行遊玩，無需像過往必須等待遊戲內容完成下載安裝才能使用。

另外，開發者也能在新版開發工具透過效能調校功能，讓遊戲可在Android裝置上以最佳效能遊玩，而透過新版Android Studio也能以視覺化形式檢視程式碼內容，並且能同步分析記憶體取用情況，避免遊戲內容過度佔用裝置記憶體，同時也能配合Android GPU Inspector功能確認GPU運作狀況，藉此讓遊戲畫面更新率最佳化，進而讓電力使用效率提昇。

其他部分，則包含加入能以微軟Visual Studio打造遊戲內容，並且針對Unity開發工具使用需求整合遊戲套件註冊中心服務，讓開發者更容易取用各類Google提供API資源，並且宣布加入支援Crytek打造的CRYENGINE遊戲引擎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》