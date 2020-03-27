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蘋果釋出ARKit 3.5更新 讓開發者能善用新款iPad Pro光達系統

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在WWDC 2019釋出ARKit 3.0版本後，蘋果隨著對外公布新款iPad Pro也進一步更新ARKit 3.5，主要加入對應新款iPad Pro所搭載的LiDAR光達功能應用，讓擴增實境應用可以更加精準。

由於新款iPad Pro增加對應可以更快判斷真實場景中相對距離，以及精準景深資訊的LiDAR光達元件設計，蘋果在此次更新的ARKit 3.5便加入支援存取LiDAR光達元件功能，讓開發者更容易已此擷取擴增實境應用所需場景景深等資訊，藉此更容易打造各類擴增實境應用。

依照蘋果說明，新款iPad Pro搭載的LiDAR光達可在室內或室外場景擷取最遠5公尺範圍內的物體距離，或是使用者與物件之間的相對距離，並且透過景深框架快速擷取相關數據，另外也能配合A12Z Bionic處理器運算效能，搭配機身內建動態感測元件與主相機鏡頭擷取資訊，進而創建定位更精準、穩定的擴增實境應用效果。

由於ARKit 3.5主要是加入整合透過LiDAR光達元件擷取資訊，同時依然保留原本ARKit透過裝置內建元件、鏡頭擷取資訊的運作模式，因此開發者透過ARKit 3.5編寫內容，依然可以相容用於新款iPad Pro之外機種。

不過，從新款iPad Pro開始搭載LiDAR光達設計，同時不少消息指稱預計在今年秋季對外公佈的新款「iPhone 12」也會採用相同設計，意味此次ARKit 3.5增加功能將會在日後成為標準設計，並且能讓更多iOS裝置可以對應更穩定的擴增實境使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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