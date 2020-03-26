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Spotify投千萬美金 助音樂人度難關

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
以現場演出維生的音樂創作者們，因為表演場地關閉、活動取消等一連串打擊，急需紓困度過難關。（Photo by Wes Hicks on Unsplash）
以現場演出維生的音樂創作者們，因為表演場地關閉、活動取消等一連串打擊，急需紓困度過難關。（Photo by Wes Hicks on Unsplash）

音樂串流平台幫助音樂人度過疫情難關！因新冠肺炎肆虐，大型音樂節如科切拉、SXSW（南方音樂節）紛紛取消或延期，小型演出場地、酒吧被迫關閉，對於靠現場演出維生的音樂創作者們已是沈重打擊，加上電商亞馬遜暫時停止實體專輯和黑膠唱片的運送業務，無疑是雪上加霜，因此全世界最大的音樂串流平台Spotify宣布，將投入1000萬美金，幫助因疫情而生計困難的音樂人。

音樂人的多重打擊

根據《[世界音樂產業]》報導，目前市佔率最大的串流平台Spotify宣布，將投注1000萬美元的紓困金，而這筆資金有部分已經投入3個美國和英國專門幫助音樂界的非營利組織。

在Spotify宣布投入紓困金之前，已經陸續有非營利組織為音樂創作者設立紓困基金，而作為音樂產業指標的串流平台Spotify格外被業界寄與厚望，希望能透過其影響力和資金，幫助音樂人度過難關。

2020開年至今，無疑是音樂產業的黑暗期。《[紐約郵報]》指出，因為疫情取消或延期的音樂節和演唱會，從科切拉音樂節、SXSW（南方音樂節）等年度盛事的延期和取消，到小型演出場地接連關閉，讓以現場演出維生和博知名度的音樂創作者頓失收入，甚至電商亞馬遜為了節省倉儲人力，宣布停止運送實體專輯、黑膠唱片等商品，更是對音樂創作者們的沈重打擊。

粉絲捐助支持

除了挹注紓困金，Spotify也強調正在開發平台新功能，讓粉絲們可以直接給予音樂創作者金錢上的支持，「我們會引導聽眾直接前往捐助創作者的頁面。」對於在家創作的音樂人，Spotify旗下的音樂工作媒合平台SoundBetter，將會免除佣金。

Spotify表示，這一波疫情對音樂產業打擊之嚴峻，勢必需要全世界的努力，「我們正在加速集合以及開發任何有用的新資源。」

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新冠肺炎 Spotify

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