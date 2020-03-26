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7年前舊iPhone也能升級！ 蘋果推iOS 12更新增加穩定性
雖然春季發表會因疫情取消，蘋果仍在昨天（25日）正式釋出iOS 13.4的系統更新，並為無法更新至iOS13的舊型機種釋出iOS 12.4.6，也成為另一更新重點。這些舊型機種包括iPhone 5s、6、6 plus、iPad Air、iPad mini 2、3。根據外媒《gottabemobile》報導，更新後的系統測試後性能穩定，且能改善Wifi連線和系統安全性，推薦使用者進行更新。
該篇測試報告指出，iOS 12.4.6屬於小型的安全性更新，，官方並沒有具體說明修正了什麼地方。在iPhone 5s、iPhone 6上安裝和測試後，wifi連線穩定、電量表現正常，似乎有進行更進一步的優化，但是否還有其他更新上的問題，還需要更多的測試。如果你是在意系統安全性的使用者，建議更新至最新版本。
事實上，蘋果最近才傳出新版的iOS 13系統有安全性漏洞。該漏洞能讓App不經使用者同意，窺探複製後的文字內容，可能因此讓密碼或機密資訊外洩。且目前已發現50款應用程式使用該漏洞，其中包括TikTok抖音、微博、Viber、Hotels.com、紐約時報等知名App。這次更新是否有修正還不得而知。
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