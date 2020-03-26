買一次就好！蘋果啟用通用購買功能 可同時使用iOS與macOS平台app

先前向開發者預告在新版Xcode開發工具增加可讓iOS與macOS平台app同時購買選項，同時預計在3月正式啟用的通用購買 (Universal Purchase)功能，目前已經可以開始使用。

此項功能，主要是希望能讓使用者能透過單次購買，即可在iOS、macOS平台上共用同一款app，另一方面其實也是希望透過在macOS 10.15 Catalina搭載的Project Catalyst功能，讓更多iOS平台app能移植到macOS平台使用。

除了讓iOS與macOS平台共用相同app，通用購買功能其實也能對應同樣以iOS為基礎設計的watchOS與tvOS平台使用，意味開發者同時在蘋果所有系統平台推行的app內容，可以透過通用購買功能，讓使用者僅需在單一平台上購買付費，即可在所有適用平台上下載安裝，無需重複購買。

而這樣的使用模式，自然也能吸引更多開發者針對不同蘋果作業系統平台提供相同app內容，讓使用者能更便利地在不同裝置上使用同一款app，並且將使用體驗快速複製套用在不同裝置，同時也會增加app內容使用黏著。

同時，這樣的推廣發展更有利於蘋果產品使用者在不同裝置間延續相同使用體驗，不僅能促進工作流程效率，更可讓使用者因應不同使用場景選擇最佳合適蘋果產品，例如使用者能快速將手機上的工作內容帶到iPad或MacBook，需要更進一步的運算效能或編輯調整，即可快速將工作內容移轉到iMac或Mac Pro上完成。

但在蘋果尚未對外釋出Xcode 11.4 GM或之後正式版本情況下，目前暫時還沒有任何一款app可同時對應iOS與macOS，預期接下來將會有更多iOS平台app會開始移植到macOS平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》