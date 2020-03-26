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蘋果擴大銷售市場 App Store服務4月底進駐更多國家地區
蘋果稍早向開發人員寄送郵件通知，表示將在今年4月開始在額外20個國家地區啟用App Store服務，藉此讓能夠使用App Store服務的國家地區數量增加至175個。
目前可以使用App Store服務的國家地區數量為155個，同時已經協助開發者帶來總計超過1550億美元的收入。
而在此次更新中，開發者必須接受新版協議才能選擇讓其提供app內容於新增加國家地區提供下載使用。不過，目前蘋果尚未公布預計新增開放使用的國家地區名單細節。
若以時間點來看，預期新增加可使用App Store的國家地區名單，將會在蘋果預計近期對外公布新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」時一併揭曉，預期將可讓蘋果服務進駐更多國家市場，同時也代表新機將會同步進駐到更多市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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