LINE預告新規定 開放Apple帳號登入與換機
通訊軟體LINE今天預告帳號政策2項新規定，除了近期將終止使用臉書帳號註冊新的LINE帳號，另將開放使用蘋果（Apple）帳號來登入LINE與換機。
LINE在官方部落格說明，若用戶目前使用臉書（Facebook）帳號登入LINE與換機，不受新規定的影響，但建議將LINE帳號同時設定電話號碼、電子郵件及密碼，在需要換機時會更簡便。
此外，LINE將採用Apple針對開發商所提供的登入串接功能，未來iOS 13、且LINE iOS版本為10.5.0以上的用戶，於LINE帳號中設定Apple帳號後，在登入LINE時可選擇使用Apple帳號登入。
整體而言，之後LINE提供的換機方式將有3種，第一種是使用電話號碼加上登入密碼，第二種是使用臉書帳號，第三種是iOS用戶限定的使用Apple帳號換機。
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