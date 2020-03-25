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macOS Catalina 10.15.4 開放更新！增加多項新功能

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司今天為 Mac 電腦發布了 macOS Catalina 10.15.4 正式版更新！這是從去年十月發布的 macOS Catalina 操作系統的第四次更新。macOS Catalina 10.15.4 發行於 macOS Catalina 10.15.3 發行幾個月之後，為 Mac 電腦增加了多項新功能。

macOS Catalina 10.15.4 更新加入了 iCloud 雲盤文件夾共享、螢幕使用時間中的限定通訊、Apple Music 歌詞即時顯示等功能。本更新還提高了 Mac 的穩定性、可靠性和安全性。

macOS Catalina 10.15.4 完整更新和改進如下：

訪達 (Finder)

•從“訪達”共享 iCloud 雲盤文件夾

•提供訪問權限控制，僅允許明確受邀的用戶訪問或者任何擁有文件夾鏈接的用戶均可訪問

•允許選取可更改和上傳文件的用戶以及只能查看和下載文件的用戶

螢幕使用時間

•使用限定通訊來控制一天內以及停用期間您的子女可以與誰進行雙向通訊

•控制子女的音樂影片播放

音樂

•Apple Music 可即時顯示歌詞，點按歌詞視圖中的歌詞即可跳到歌曲中喜愛的部分

Safari 瀏覽器

•可選擇將 Chrome 密碼導入 iCloud 鑰匙串，便於使用“自動填充”在 Safari 瀏覽器和所有設備上填充密碼

•新增了複製標籤頁以及關閉當前標籤頁右側所有標籤頁的控制

•支援在相容的電腦上播放來自 Netflix 的 HDR 內容

Pro Display XDR

•透過選擇各種色域、白點、亮度和轉換函數選項來自定參考模式，從而適合特定工作流程的需要

輔助功能

•頭控指針偏好設置可基於精確的頭部動作移動螢幕上的光標

本更新還包括錯誤修復和其他方面的改進

•可將“高動態範圍”內容輸出到通過 DisplayPort 或 HDMI 連接且相容 HDR10 的第三方顯示器和電視

•支援對 Outlook.com 帳戶進行 OAuth 認證以提高安全性

•支援在輔助設備上升級到 iCloud 提醒事項後遷移 CalDav

•解決了“深色”模式啟用後在 App 之間拷貝的文本可能不可見的問題

•修復了 CAPTCHA 拼貼在 Safari 瀏覽器中可能無法正確顯示的問題

•解決了“提醒事項”可能針對已完成的提醒事項發送通知的問題

•修復了 LG UltraFine 5K 顯示螢幕從睡眠狀態喚醒後存在的螢幕亮度問題

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS Apple Apple Music iCloud macOS Catalina

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