在4月3日前為Apple ID加值：蘋果提供10％獎金

美國 Apple 公司宣布在 2020 年 4 月 3 日之前美國、加拿大、澳大利亞、德國和其他一些國家 / 地區的用戶，只要向您的 Apple ID 帳戶加值資金，Apple 會再次多提供 10％ 的獎金。

Apple 用戶使用您登記的付款方式，在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上為 Apple ID 加值。您可以使用餘額來購買 iCloud 儲存空間、Apple Music、App Store 中的項目還有更多內容。

在這段期間，如果您向帳戶中加值 $100，則在此促銷期間您將獲得 $110。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》