NVIDIA升級DLSS 2.0技術 用AI大幅提昇遊戲精細畫質表現

在稍早釋出新版Game Ready驅動程式時，NVIDIA同時也宣布釋出新版DLSS 2.0技術更新，讓搭載RTX Tensor Cosres (RT Cores)設計的NVIDIA顯示卡，能以人工智慧運算方式提高每秒畫面更新率，屆此讓遊戲畫面能以更清晰、銳利形式呈現，並且能以更低運算效能讓遊戲畫面有更高呈現品質。

先前推出搭載RTX Tensor Cores設計的顯示卡打造的DLSS技術，便是藉由預先完成學習訓練的模型框架，讓既有遊戲內容可透過技術串接，即可讓遊戲畫面品質進一步提昇，而在此次隨著新版Game Ready驅動程式加入的DLSS 2.0技術，更標榜僅需渲染1/4至1/2的像素，即可呈現與原生解析度相同影像畫質，並且透過全新時間內反饋 (temporal feedback)技術提高更清晰銳利的影像細節，同時也改善各畫格之間的穩定性。

在DLSS 2.0技術中，更能以相比前一版兩倍以上速率執行，除了讓每秒畫面更新率提昇，更同時去除原本針對GPU、設定值與解析度的限制，另外也不用像前一版必須針對不同遊戲進行各別學習訓練，即可藉由通用模型框架讓不同遊戲畫面表現提昇，讓DLSS技術可以快速套用在諸多遊戲內容。

目前DLSS 2.0技術分別可選擇「品質」、「平衡」、「效能」三種不同模式，其中「效能」模式可讓畫面解析度提昇達四倍，亦即從原本1080P提昇至4K規格。

新版Game Ready驅動程式將針對Valve稍早推出的《戰慄時空：艾莉克絲》進行最佳化，同時也能讓《機甲爭霸戰5：傭兵》及《控制》加入新版DLSS 2.0技術應用，另外也能讓《惡靈古堡3》及《火線獵殺：絕境》能有更好畫面表現，而未來Unreal Engine 4引擎應用開發者也能透過DLSS開發者計畫取得DLSS 2.0相關技術資源。

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