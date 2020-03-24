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蘋果確認某些 iPhone 有個人熱點問題：一鍵臨時解決方法

聯合新聞網 / 愛瘋日報

根據 MacRumors 科技網站報導，美國 Apple 公司在一份發給授權售後提供商的內部文檔中，確認了有某些 iOS 13 或 iPadOS 13 可能會遇到個人熱點無法連接，或設備超過一台後斷連或者數據傳輸性能低下問題。

早在 iOS 13.1.2 以來，就有用戶一直在報告 Personal Hotspot 個人熱點的問題。Apple 表示這不是 iPhone 硬體問題，建議用戶更新到最新系統。作為臨時的解決方法，已指示服務提供商關閉“個人熱點”，然後再重新打開。

目前尚不清楚 iOS 13.4 是否已修正此問題。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple WiFi iOS iPhone

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