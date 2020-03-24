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搭車手機嗶一下 悠遊付來囉

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
「悠遊付」全面開放註冊，只要持有ＮＦＣ功能的安卓手機，就能感應進出捷運、公車等交通運具。 記者許正宏／攝影
「悠遊付」全面開放註冊，只要持有ＮＦＣ功能的安卓手機，就能感應進出捷運、公車等交通運具。 記者許正宏／攝影

「悠遊付」昨正式上線，宣告悠遊卡正式加入電子支付市場大戰。民眾只要下載Ａｐｐ，完成實名制註冊、綁定金融帳戶就可開始使用，功能包括自動加值、付款、轉帳、繳停車費、水費等；其中安卓系統手機還可「嗶一下」，搭乘雙北捷運或公車。昨凌晨相關功能一開通，就吸引超過兩萬人搶先設定體驗。

悠遊卡公司董事長陳亭如說，悠遊卡發卡量已累計達九千萬張、十七萬個消費點，每年交易金額高達六百多億元，悠遊付上市後，希望可強化悠遊卡功能，「一卡、一付」的組合，讓民眾更方便使用。

民眾只要手機下載「easy wallet」Ａｐｐ，完成實名制註冊，綁定金融帳戶就可開始使用。悠遊付包含五大功能，除可搭乘公共運具外，還可帳戶間轉帳、自動加值悠遊卡、掃描QR Code就可消費支付、收款、線上付款等，另還可以綁定台北卡，也可繳納台北市自來水費、停車費以及聯合醫院醫療費。

儘管悠遊付可搭乘大眾運輸系統，但目前僅限定持有ＮＦＣ功能的安卓手機，首波開放運具包含雙北捷運、雙北公車、YouBike，下月底前台灣大車隊將開放悠遊付的服務。

何時才會讓ｉＯＳ系統手機也可「嗶一下」搭公車、捷運？陳亭如表示，這還是要看國際支付廠牌的態度，但悠遊卡公司會積極爭取。

此外，每個悠遊付帳號最多可綁定廿張悠遊卡且可自動加值，一旦成功綁定，就可在全台超過八萬個支付點消費時，不會再有「餘額不足恐懼症」，包括頂好超市、萊爾富、艋舺夜市、寧夏夜市等都可使用。

至於悠遊卡最大對手LINE Pay「一卡通」電子支付已上線十九個月，市占率超過二成九，穩坐國內電子支付龍頭。陳亭如對此強調，悠遊卡無論是發卡量還是交易金額，都比一卡通來得高，且擁有最大的消費場域、最大的消費群，對於悠遊付相當有信心，一、兩年之內就可超越。

悠遊卡 一卡通 捷運

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