還是得靠Google？華為打造「側載」熱門Android平台app的工具

雖然華為持續標榜旗下AppGallery是目前全球第三大應用軟體市集，同時也持續推動旗下HMS服務，甚至也與印度Indus OS旗下應用程式商店Bazaar合作，藉此增加HMS服務可用性。但在國際市場實際反應可能還是傾向使用Google Play Store下載內容，因此華為計畫打造名為AppSearch的應用服務，讓使用者能透過側載 (Sideload)方式使用熱門Android平台app。

依照XDA Developers論壇網站報導指稱，華為目前正在德國地區測試一款名為AppSearch的應用服務，將可透過不同來源以側載方式安裝市場熱門使用的Android平台app，而來源將包含Amazon App Store，以及APKMirror、APKMonk、APKPure等收錄各個APK形式存放的Android平台app。

就形式上來看，AppSearch更像是一款可透過搜尋方式，方便使用者下載安裝各類Android平台app的工具，只是將原本使用者必須透過瀏覽器搜尋、點擊連結下載APK檔案的流程簡化，讓使用者能以更簡單方式安裝Android平台app。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站)

由於即便採用HMS服務，目前華為手機產品本質上依然是採用開放架構設計的Android作業系統，只是硬體裝置並未獲得Google旗下GMS服務認證，因此無法順利存取使用Google Play Store服務，以及諸如Gmail、Google Maps、YouTube在內Google提供應用服務項目，但本身依然可相容使用Android平台app，除非app有額外認證授權上的限制。

而就使用模式來看，實際上Google並未禁止使用者安裝非Google Play Store服務下載app內容，加上在中國市場境內早已習慣手動下載安裝APK檔案內容的使用模式，因此華為或許希望藉由AppSearch方式，讓海外市場的華為手機使用者可以透過簡化流程，完成下載安裝、使用熱門Android平台app。

另一方面，規劃提供這樣的工具內容，或許也顯示華為在海外市場推動HMS服務，以及旗下AppGallery軟體市集的進展不如預期，而海外市場多數使用者仍依然偏重使用Google Play Store下載內容所致。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》